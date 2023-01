Resta il nodo primariati all'ospedale San Timoteo

TERMOLI. Nuovo anno col nodo dei primari che resta parzialmente da sciogliere, o per la gran parte, diciamo, all'ospedale San Timoteo di Termoli.

Il 2022 ha visto le dimissioni dello storico direttore facente funzioni di Ostetricia e Ginecologia, Dino Molinari, ma anche il pensionamento del primario effettivo di Medicina interna, Nicola Milano. Di fatto, già in pre-quiescenza anche il direttore del dipartimento di Salute mentale, Angelo Malinconico, senza dimenticare che da marzo l'ex primario facente funzioni del Pronto soccorso Nicola Rocchia, è diventato il direttore della medesima Uoc all'ospedale Cardarelli di Campobasso.

Attualmente, in Ginecologia come responsabile individuato c'è Alberico Vona, proveniente da Melfi, mentre per quanto riguarda la Medicina interna è di prossima pubblicazione l'avviso interno, rivolto ai medici a tempo indeterminato in servizio nel reparto.

Una novità recente è stata quella della dottoressa Paola Tartaglione, che ha superato la selezione interna avviata dall'Asrem per colmare il ruolo direttivo nella Medicina d'urgenza (Pronto soccorso), fino alla nomina gestito da Antonio Sorella.

In autunno, infine, staffetta anche in Cardiologia, con l'avvento del dottor Bruno Castaldi, col ripristino del servizio di emodinamica h24 grazie all'assunzione di nuovi cardiologi.

Ricordiamo.come dall'aprile 2021 era andato.in pensione anche il.primario di Urologia, Quintino Desiderio.

La questione dei primariati è stata anche al centro delle prese di posizione del comitato San Timoteo, col presidente Nicola Felice che aveva ravvisato proprio nella carenza dei direttori effettivi vincitori di concorso uno dei problemi per "stabilizzare" il presidio di viale San Francesco.