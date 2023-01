Fiera e parcheggi, urge trovare una soluzione

TERMOLI. Ricorrenti sono le lamentele che giungono in occasione della fiera mensile che ha luogo ogni primo sabato del mese.

Nella circostanza, non si è aggiunta per l’edizione odierna “l’aggravante” derivata da ingresso e uscita degli studenti, visto lo scorcio finale delle vacanze natalizie, ma in via Asia e dintorni non sono mancate le soste selvagge.

Per i residenti si tratta di un vero e proprio malcostume, che ovviamente non inerisce solo a questo evento periodico, ma si rinviene in varie zone della città di Termoli.

«La nostra speranza è che questo malcostume di parcheggiare le auto sui marciapiedi nella nostra città sia eliminato per sempre. Ogni primo sabato del mese i pedoni sono costretti a camminare in strada e le auto sono parcheggiate sui marciapiedi creando gravi disagi alla circolazione, in Via Asia, Via Cina e Via Madonna delle Grazie».

Residenti che invitano a un maggior controllo da parte delle forze dell’ordine, con annesso rigore a livello disciplinare.

C’è una questione più complessa e riguarda proprio la gestione dell’area prossima alla Fiera e come risolvere un problema di questa natura.

Anni fa si fece largo l’ipotesi di trasferire gli ambulanti in altro luogo, si era ipotizzata Difesa Grande, ma successivamente poi l’idea è stata abortita.

Occorrerebbe attrezzare uno spazio idoneo, magari sfruttando anche il terreno di proprietà della Tua Spa, adiacente alla fiera e tutt’ora inutilizzato, fondo che peraltro la società mista in liquidazione ha sempre in vendita.