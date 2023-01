Eolico offshore, la mappa delle opere a terra

TERMOLI. Proseguiamo nell’esplorazione del progetto denominato “Eolico Offshore Molise”, che in questi giorni vedrà scadere anche il termine di presentazione delle osservazioni.

Uno degli aspetti da considerare sono le cosiddette opere a terra, poiché non è solo il mare a essere considerato.

L’iter di connessione dell’opera in progetto è stato avviato con la richiesta di connessione a Terna che in considerazione della potenza dell’impianto eolico e della consistenza della Rete di Trasmissione Nazionale presente nell’immediate vicinanze dell’area, prevedendo di indicare il punto di connessione esistente nella centrale elettrica a 380 kV di Terna SpA, sita nel Comune di Larino.

Nelle more di definire con Terna la completa disponibilità di potenza presente sul punto di connessione proposto oltre che all’eventuale consistenza delle opere di rete, si ipotizza di connettere l’impianto con un elettrodotto interrato su strada pubblica avente una lunghezza di circa 7 Km, fino ad arrivare nella stazione di raccolta sita in zona industriale di Termoli. Dalla stazione di raccolta fino ad arrivare al punto di connessione nella stazione elettrica a 380 kV di Terna SpA, sita nel Comune di Larino è previsto un cavidotto di lunghezza di circa 15 km.

In tali ipotesi le opere a terra constano di: una vasca giunti prossima al punto di approdo per consentire il passaggio da cavo sottomarino a cavo per posa interrata; un elettrodotto a 400 kV interrato di lunghezza 7 Km fino alla stazione di raccolta sita in zona industriale di Termoli; un elettrodotto a 400 kV interrato di lunghezza 15 Km fino alla stazione di raccolta sita in zona industriale di Termoli; stazione elettrica di raccolta, collegata al punto di connessione alla RTN su Centrale elettrica a 380 kV di Terna SpA, sita nel Comune di Larino.

L’Area di Intervento delle opere a terra è pertanto compresa tra il punto di approdo localizzato a sud di Termoli, in prossimità della foce del fiume Biferno e la Centrale Termoelettrica di Sorgenia SpA, e rientra, secondo le previsioni del Piano Paesistico.

Il Piano territoriale paesistico-ambientale del Molise è esteso a gran parte del territorio regionale ed è costituito dall’insieme dei Piani Territoriali paesistico-ambientali di area vasta formati per iniziativa della Regione Molise in riferimento a singole parti del territorio regionale. I Piani Territoriali Paesistico Ambientali di Area Vasta, redatti ai sensi della Legge Reg. n. 24 del 1989, sono stati adottati con delibera di Giunta regionale n. 3972 il 22.07.1991 ed approvati con dal Consiglio regionale il 7.04.1999.

I Piani Paesistici della Regione Molise sono 8, interessano quasi il 60% della superficie regionale e sono sovraordinati, per la legge regionale n. 24 del 1989, ai piani urbanistici comunali. Essi rappresentano lo strumento principale di governo del territorio, e quindi del paesaggio regionale, costituendo la carta fondamentale della trasformabilità antropica del territorio. Essi hanno per oggetto gli elementi puntuali, lineari e areali del territorio riguardanti vari tematismi (naturalistico, archeologico, storico, di interesse produttivo agricolo per caratteri naturali, di interesse percettivo e gli elementi a pericolosità geologica) la cui tutela riveste interesse pubblico in quanto condizione del permanere dei caratteri costitutivi, paesistici e ambientali, del territorio stesso. Il Piano Paesistico oltre ad individuare gli elementi del territorio, li valuta attraverso una scala di valori, definisce le diverse modalità di tutela e di valorizzazione in riferimento alle categorie di uso antropico, per poi formulare le prescrizioni a cui attenersi nella progettazione urbanistica, infrastrutturale ed edilizia.

Il territorio del comune di Termoli ricade nel Piano territoriale paesistico di Area Vasta numero 1 “Fascia Costiera”, approvato con delibera di Consiglio Regionale n. 253 del primo ottobre 1997.

In merito all’ammissibilità degli interventi rispetto alle prescrizioni, alle misure di salvaguardia e tutela, e alle indicazioni riguardanti i beni e gli ulteriori contesti paesaggistici coinvolti, si osserva che le opere interferenti consistono nella realizzazione di tratti di cavidotti interrati con ripristino dello stato dei luoghi, non soggetti ad autorizzazione paesaggistica, poiché agli interventi edilizi nel perimetro dell’area Cosib, non è richiesta, in quanto l’area corrispondente alla perimetrazione del nucleo industriale Cosib non risulta in alcun modo compresa fra i beni paesaggistici elencati.

Il tracciato del cavidotto proposto sarà progettato nel dettaglio a seguito dell’emissione della STMG da parte di Terna.

In questa fase si propone un tracciato preliminare interamente ubicato nell’area urbanizzata di Termoli interrato sotto strade esistenti. In alcuni tratti, ove non sarà possibile l’utilizzo delle strade pubbliche data la presenza di lame, ferrovie o arterie stradali principali, si ricorrerà ad attraversamenti con tecnologia Toc, ossia trivellazione orizzontale controllata. L’aerea di intervento è caratterizzata dalla presenza di vincoli Pai, da un consistente reticolo idrografico e dalla presenza di numerose infrastrutture a rete (gasdotti, strade, reti elettriche e ferrovie).

Tutte le interferenze con il reticolo idrografico, il tratto di elettrodotto nei pressi del punto di approdo interferente con il Pai, gli attraversamenti di strade, reti ferroviarie e gasdotti verranno gestiti eseguendo alcune tratte con Trivellazione Orizzontale Controllata (Toc), tecnica senza scavo per la posa di tubazioni e cavi interrati che con l’ausilio di una macchina perforatrice comandata da un sistema di teleguida, permette la realizzazione di fori nel quale possono essere “tirati” (pull back) direttamente i cavi elettrici o le tubazioni atti a contenerli.