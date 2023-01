«Stimolante esperienza professionale e umana», il saluto del nuovo prefetto

CAMPOBASSO. Come annunciato in precedenza, domani, lunedì 9 gennaio 2023, la dottoressa Michela Lattarulo assumerà le funzioni di prefetto di Campobasso.

Questo il messaggio di saluto che ha rivolto alla cittadinanza della provincia.

«Nell’assumere le funzioni di Prefetto della provincia di Campobasso, mi è gradito rivolgere il più vivo e cordiale saluto alla Cittadinanza, alle Autorità civili, militari e religiose, all’autorità giudiziaria, agli Amministratori regionali e locali, agli appartenenti alle Forze dell’Ordine e del Soccorso, alle Rappresentanze politiche, alle organizzazioni sindacali e di categoria, ai Rappresentanti del mondo dell’istruzione, della formazione e della cultura, alle Associazioni di volontariato, agli Organi di informazione.

Inizio questa nuova e stimolante esperienza professionale e umana confidando di poter contare sul prezioso contributo di una popolazione forte e laboriosa.

Sono particolarmente lieta di essere stata chiamata ad operare, al servizio e nell’interesse del bene comune, in una Terra che vanta un patrimonio di valori autentici e di tradizioni, nonché di bellezze naturali incontaminate.

Ho la piena consapevolezza che in questo momento particolarmente difficile e di tangibile disagio per famiglie e imprese, duramente provate dalla crisi pandemica ed economica, sia assolutamente indispensabile proseguire e, se possibile, intensificare il dialogo tra le Istituzioni e con la società civile, facendo sentire in ogni momento la presenza e la vicinanza della Prefettura alla popolazione tutta e, in special modo, alle fasce più deboli e bisognose.

Allo stesso modo, non mancherò di profondere il mio incondizionato impegno nell’esercitare al meglio le funzioni che l’ordinamento mi attribuisce al fine di garantire sicurezza e legalità a salvaguardia dell’ordinato vivere civile.

Con questi sentimenti, sono certa di poter condividere con tutti Voi ogni proficuo e fecondo risultato a beneficio della Comunità della provincia di Campobasso».

LA BIOGRAFIA

La dottoressa Michela Lattarulo è nata a Venezia il 21 febbraio 1964. È coniugata ed ha due figli.

Laureata in Scienze Politiche, ha, successivamente, acquisito il Diploma del Corso di Studi Superiori per la formazione di consulenti legislativi presso l'Istituto per Documentazione e Studi Legislativi- Scuola Scienza e Tecnica della Legislazione (ISLE) e il Diploma del Corso di perfezionamento organizzato dalla Società Italiana per l'Organizzazione Internazionale (SIOI).

Entrata in Amministrazione con la qualifica di Vice Consigliere, è stata destinata alla Prefettura di Firenze dove ha assunto l'incarico di Vice Consigliere responsabile dell'Ufficio Servizi Civili.

Trasferita presso il Ministero dell'Interno, è stata assegnata all'Ufficio Studi per l'Amministrazione Generale e per gli Affari legislativi presso la Direzione Generale per l'Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale.

In seguito, sempre nell'Ambito del Ministero dell'Interno, presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, è stata:

dirigente in posizione di staff: consulente giuridico - legale presso l'Ufficio II "Affari legislativi e coordinamento studi e analisi",

dirigente Area "Normativa enti locali e legislazione regionale" presso la Direzione Centrale per le Autonomie,

dirigente Area Anagrafe della popolazione residente presso la Direzione Centrale per i servizi demografici.

Nell'Amministrazione Civile del medesimo Ministero ha, poi, ricoperto i seguenti incarichi:

presso la Commissione Europea, dal 01/01/2008 al 02/04/2012, è stata componente del Gruppo di esperti istituito per l'esame delle problematiche sull'applicazione della direttiva 2004/38 Ce, relativa al diritto di libera circolazione e soggiorno negli Stati membri dell'Unione europea dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari;

ha svolto le funzioni di Subcommissario del Comune di Villa Literno (CE).

Presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali ha operato in qualità di:

dirigente Ufficio I "Pianificazione e Affari Generali" con incarico di reggenza;

direttore dell'Ufficio II "Affari legislativi e Parlamentari".

Presso il Dipartimento delle Libertà Civili e l'Immigrazione ha ricevuto:

incarico Speciale per il potenziamento degli strumenti di monitoraggio e di controllo delle strutture di Accoglienza; ha svolto le funzioni di:

presidente dell'Osservatorio Permanente sul sistema di accoglienza

direttore centrale per gli affari generali e per la gestione delle risorse finanziarie e strumentali;

direttore centrale dei Servizi Civili per l'Immigrazione e l'Asilo.

E' stata, inoltre, relatore a convegni, nazionali e regionali, in materia di servizi demografici e di immigrazione; docente in materia anagrafica e di immigrazione presso la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno (Ssai) e in corsi di formazione organizzati da Comuni, loro Associazioni ed altri enti privati.

Ha pubblicato i seguenti volumi:

"Euro: un'Europa nuova", SSAI, Roma, 1999; "Sentenze della Corte Costituzionale sul nuovo titolo V della Costituzione - anni 2002/2006", diramato agli Uffici ministeriali e alle Prefetture;

"Dizionario enciclopedico del diritto", diretto da F. Galgano, Padova, 1996, partecipazione tra i redattori;

Articoli, in materia anagrafica, su riviste specialistiche.

E' stata nominata Prefetto il 28 luglio 2017.

Dal 9 gennaio 2023 svolge le funzioni di prefetto di Campobasso.