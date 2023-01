Gli agricoltori del basso Molise chiedono un incontro urgente sull'emergenza cinghiali

PALATA. La riunione straordinaria organizzata dal Mam a Palata con gli agricoltori del basso Molise, per decidere tutte le azioni da intraprendere per la soluzione dell'urgente problema della fauna selvatica in Molise si è conclusa con la richiesta di incontro urgente con l’assessore all’Agricoltura Nicola Cavaliere.

L’iniziativa è stata assunta dopo l’approvazione dell'emendamento col quale il governo Meloni ha delegato alle Regioni la facoltà di controllare le specie di fauna selvatica anche in aree protette e nei giorni di silenzio venatorio e di autorizzare piani di controllo numerico avvalendosi di cacciatori.

«Innanzitutto, si è affrontato l'ormai annoso problema dei cinghiali che, con il loro continuo razzolare e scavare nei campi coltivati, provocano gravissimi danni economici agli agricoltori, i quali per questi danni non ricevono alcun indennizzo. Ormai l’invasione dei centri abitati e delle strade da parte dei cinghiali provoca allarme sociale fra la popolazione, che chiede provvedimenti urgenti a chi di dovere affinché il problema si risolva – hanno riferito i componenti del direttivo Mam - a tal proposito l’assemblea ha deliberato alla unanimità di richiedere un incontro all'assessore regionale all'Agricoltura della Regione Molise, alla luce anche delle ulteriori competenze affidate recentemente dallo Stato centrale alle Regioni nell’ambito del controllo della fauna selvatica.

Questo incontro non intende essere una protesta contro l’operato regionale, ma la richiesta di un tavolo di concertazione, con lo scopo di farsi trovare pronti ed ideare insieme un piano efficace da attuare non appena le modifiche alla legge 157/92 approvate con la legge di bilancio 2023 saranno effettive. Altro argomento affrontato dall'Assemblea è stato quello della recente proposta di realizzare dei mega parchi eolici nel mare antistante il Molise e sui terreni fertili del basso Molise. Con la realizzazione di questi progetti si andrebbe ad arrecare un grave danno ai pescatori locali, ai quali il Mam esprime solidarietà ed offre la sua collaborazione nella loro battaglia. Oltre ai danni al comparto della pesca, i danni ricadrebbero anche sul settore agricolo che si vedrebbe privato di alcuni dei suoi terreni più produttivi. Il Movimento si dice favorevole alle energie rinnovabili, ma per produrle non bisognerebbe utilizzare aree fertili e produttive (sia di terra che di mare), ma utilizzare quei terreni che non sono coltivabili. A fine riunione, l'Assemblea all’unanimità dà pieno mandato ai suoi dirigenti affinché prendano tutte le iniziative possibili, per cercare di risolvere tali problematiche».