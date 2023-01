In calo la curva sull'influenza stagionale, pochi però i medici che trasmettono i dati

TERMOLI. Senza le restrizioni Covid che negli ultimi anni avevano fatto da schermo per la diffusione delle influenze stagionali, la cosiddetta "australiana" ha mietuto numerose infezioni, finanche superiore a quelle del coronavirus, nel periodo di fine autunno e inizio inverno.

Tuttavia, secondo la statistica certificata dall'Istituto superiore di sanità, l'incidenza dei casi nella nostra regione vede il Molise contraddistinto dalla fascia gialla, quella meno esposta. Anche se c'è da dire che tutto è legato al numero dei medici che trasmettono i dati alla piattaforma Influnet e alla rilevazione dell'ultima settimana disponibile, quella che ha chiuso il 22, erano stati solo 12, con 88 casi su 13.686 assistiti, quindi meno del 5% del totale della popolazione.

La rilevazione dei dati delle sindromi simil influenzali da parte della sorveglianza integrata InfluNet è iniziata, come ogni anno, nella 42sima settimana 2022 e terminerà nella 17sima settimana del 2023, salvo ulteriori comunicazioni legate alla situazione epidemiologica nazionale. Per quanto riguarda le attività di monitoraggio virologico, l’inizio è previsto per la 46sima settimana del 2022 e si protrarranno anch’esse fino alla 17sima settimana 2023.

Ancora in calo il numero di casi di sindromi simil-influenzali (ILI) in Italia. Nella 52° settimana del 2022, infatti, l’incidenza è pari a 12,2 casi per mille assistiti (13,7 nella settimana precedente).

In calo l’incidenza in tutte le fasce di età tranne che negli anziani in cui si osserva un lieve aumento. Risultano comunque più colpiti i bambini al di sotto dei cinque anni di età in cui l’incidenza è pari a 34,6 casi per mille assistiti (42,2 nella settimana precedente).

Il numero di sindromi simil-influenzali è sostenuto, oltre che dai virus influenzali, anche da altri virus respiratori, tra i quali il virus respiratorio sinciziale, nei bambini molto piccoli, e il SARS-CoV-2.

