Ecco dove utilizzare Termoli Card e ricevere il cashback (prima parte)

Parte ufficialmente Termoli Card e con essa la possibilità di usufruire del cashback. Di seguito l’elenco di alcune tra le attività commerciali affiliate al circuito.

Bosap Macelleria - Via Corsica, 152 - cashback 3%

D'Apolito Gomme - Traversa Via Corsica, 27 - cashback 2% su acquisto pneumatici

De Gregorio Illuminazione - Via Elba 2 – cashback 2,5%

Fabbrica del Nuoto - via del Pesco 29/35 – cashback 8% sul corso di scuola nuoto bisettimanale adulti e bambini. A tutti coloro che rinnovano per il II quadrimestre (dal 01 febbraio al 31 maggio) o per i nuovi iscritti al II quadrimestre, fino al 31 gennaio

Falcolini – Buffetti Cancelleria - Via Martiri della Resistenza, 64 - cashback 3% su tutti gli articoli presenti

Generali Assicurazioni - Via Mascilongo 59 – cashback 1%

Idea Arredo - via del Pero, 2/4 – cashback 1%

Medical Center - Via Martiri della Resistenza, 61 presso il centro commerciale Lo Scrigno – cashback 5% su tutte le indagini diagnostiche eseguite a pagamento dagli utenti. Sono escluse tutte le attività non di diagnostica per immagini (es. Visite specialistiche, interventi chirurgici, endoscopia).

Mohet Sorsi e Bocconi - Via Fratelli Brigida, 95 – cashback 2,5%

Orthobust Ortopedia e Sanitaria - via Mario Pagano 17 – cashback 5% su tutti gli articoli

