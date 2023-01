Piano urbano di mobilità sostenibile conclude il percorso in Regione

BASSO MOLISE. Presa d’atto dell’approvazione definitiva del piano urbano della mobilità sostenibile da parte della Regione Molise a fine 2022, progetto che coinvolge i comuni di Campomarino, Guglionesi, San Giacomo degli Schiavoni e che vede Termoli nel ruolo di ente capofila. I Pums (questo l’acromica) sono stati introdotti dall'articolo 22 della legge 24 novembre 2000, n. 340, intesi come progetti del sistema della mobilità comprendenti l'insieme organico degli interventi sulle infrastrutture di trasporto pubblico e stradali, sui parcheggi di interscambio, sulle tecnologie, sul parco veicoli, sul governo della domanda di trasporto attraverso la struttura dei mobility manager, i sistemi di controllo e regolazione del traffico, l'informazione all'utenza, la logistica e le tecnologie destinate alla riorganizzazione della distribuzione delle merci nelle città.

Il Pums è un piano strategico volto a soddisfare le domande di mobilità delle persone e delle imprese e, al contempo, affronta le criticità legate alla mobilità nelle aree urbane e le sfide, nell'ambito dei trasporti, in un'ottica maggiormente integrata e sostenibile con lo scopo principale di migliorare la qualità della vita e la sostenibilità ambientale. L’iter locale è iniziato nel maggio 2016.

La strategia dell’Area Urbana di Termoli è concepita come percorso programmatorio ampio e condiviso tra le Amministrazioni Comunali interessate e la Regione per giungere, attraverso gli investimenti pubblici a valere su diverse fonti finanziarie e le risorse finanziarie apportate dalla partecipazione degli investitori privati, alla realizzazione dell’idea di città territorio per i prossimi anni. Nell’ambito di essa, si ritiene assuma un ruolo importante attuare una politica unitaria riguardo il tema della mobilità nell’Area Urbana attraverso per una visione unitaria e coordinata dei diversi interventi, orientati verso forme modalità sostenibili di spostamento.

A tal proposito, una tra le prime concrete iniziative di collaborazione tra i Comuni dell’area urbana è stata quella di avviare un processo di co-progettazione per adottare il Piano Urbano di Mobilità Sostenibile (Pums), riguardante l’intero ambito territoriale con l’obiettivo di soddisfare le necessità di mobilità delle persone e delle merci e, nel contempo, di migliorare la qualità della vita nelle città e nei loro dintorni. Viene precisato che l’obbligatorietà di predisporre ed adottare i Pums sussiste per gli enti di area vasta, i comuni e le associazioni di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti; purtuttavia dotarsi di tale strumento, che estende e armonizza i contenuti dei piani già esistenti, consente di definire le politiche e le misure riguardanti tutti i modi e le forme di trasporto, pubbliche e private, passeggeri e merci, motorizzate e non motorizzate, di circolazione e sosta, potendo così attivare idonei canali di finanziamento.

Del resto, alla data 31 dicembre 2018, in Italia risultavano adottati, approvati o in redazione 158 piani; di questi 49 (circa il 31%) sono relativi ad ambiti con popolazione superiore a 100.000 abitanti, 17 (circa l’11%) con popolazione tra 100.000 e 80.000 abitanti, 27 (circa il 17%) con popolazione tra 80.000 e 50.000 abitanti, 25 (circa il 16%) con popolazione tra 50.000 e 30.000 abitanti e 40 (circa il 25%) sono relativi ad ambiti con popolazione inferiore a 30.000 abitanti.

Il bacino territoriale dell’area urbana è caratterizzato dalla forte presenza del pendolarismo generato dagli spostamenti tra residenze e posti di lavoro, nonché tra casa e scuola. Tale circostanza è determinata anche dalla diffusa presenza nell’intera Regione di piccoli comuni con una popolazione residente inferiore ai 1.000 abitanti, che tendono a gravitare sui Comuni più popolosi, tra cui Termoli, nei quali sono concentrati le unità produttive e i centri di offerta di servizi.

Vengono così a configurarsi all’interno dei centri principali dei poli attrattori di spostamento che richiedono una particolare attenzione per non determinare criticità sul sistema dei trasporti, specialmente non siano servite dalle linee portanti del trasporto pubblico, è determinano una spinta intrinseca verso l’utilizzo del veicolo privato. Nella mappatura, previste localizzazioni dei principali poli individuati partendo dai principali “capisaldi di funzioni urbane” in particolare: i centri amministrativi, direzionali e commerciali, i principali plessi scolastici, l’area ospedaliere, le concentrazioni industriali e artigianali. Completa il quadro la localizzazione delle aree artigianali e produttive che inducono interrelazioni di persone e merci.