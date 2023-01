Le buone notizie dello sport, domani la premiazione all'Alfano

TERMOLI. Estra S.p.A., multiutility del settore energia, ha il piacere di invitarvi alla cerimonia di premiazione della Fly Sport Molise di Termoli, vincitrice per la regione Molise della Call to Action “Le buone notizie dello sport”. Un’iniziativa dedicata alle associazioni che quotidianamente si impegnano per valorizzare la funzione educativa e sociale dello sport. Alla Fly Sport Molise andrà una targa e un contributo economico. Nel corso dell’evento verrà attribuito anche un riconoscimento alla CS Pattinaggio Campobasso, che ha ricevuto una menzione d’onore

Interverranno:

Francesco Verniani, Amministratore delegato Estra Prometeo

Vincenzo D’Angelo, Presidente CONI Molise

Roberto Ghiretti, Presidente SG Plus Ghiretti & partners e formatore dello Sport

Modera: Valentina Ciarlante, Presidente USSI Molise