A due anni dalla scomparsa del professor Franco Dall'Ava

TERMOLI. Sono due anni che il professor Franco Dall'Ava è salito in cielo. Era il 9 gennaio 2021.

La sua scomparsa, avvenuta nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale Cardarelli, accese i riflettori ancora di più sull’emergenza Covid a Termoli, poiché persona molto nota e stimato professionista, oltre che docente.

A distanza di due anni, il ricordo della moglie Lucianna, condiviso naturalmente dai figli Diego e Daniele.

«Ciao Amore, 730 giorni che non sento più la tua voce. 730 lunghissimi giorni che mi hanno cambiato, hanno cambiato il mio modo di ridere e di vivere, ma non mi hanno sconfitta sono sempre la tua forte, tenera e dolce donna.

Me lo ripetevi sempre e l'hai fatto fino all'ultimo tuo respiro, ed io porto con me queste parole che sono la mia forza per andare avanti per vivere e gioire ancora. Vivo per due, gioisco per due, amo per due. Io e te sempre uniti, sempre insieme. Si dice che due persone che si amano sono due angeli con un'altra sola e possono volare solo stando abbracciati, a me è rimasta un'ala sola ma la farò bastare fino a quando ci ritroveremo e potremo riprendere il nostro volo insieme.

Sai amore ho trovato delle amiche fantastiche, ci chiamiamo amiche sorelle mi hanno prima con delicatezza estrema insegnato di nuovo a sorridere e poi mi hanno insegnato a ridere di gusto. Ma sicuramente lassù avrai conosciuto i loro mariti e avrete fatto squadra insieme e so per certo che li avrai contagiati con le tue sonore risate. Siamo unite dall'amore per voi. Ricorda sempre che ti ho amato, ti amo e continuerò ad amarti per sempre. Ciao amore».