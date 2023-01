Eolico offshore Molise, nasce il Comitato 4 giugno

TERMOLI. Associazioni di categoria, con rappresentanti di pesca e agricoltura, nonché movimenti civici e territoriali, uniti nelle osservazioni al progetto dell’eolico offshore Molise.

Stamani presentate le osservazioni nel corso di una conferenza stampa al porto turistico di Termoli, con l’associazione La Fonte, rappresentata da Famiano Crucianelli e Tina De Michele, Lucia Longari per la Fondazione Milani, Domenico Guidotti di Federcoopesca e le associazioni di categoria dei coltivatori, Mino Spagnoletti di Coldiretti e Luigi Santoianni della Cia Molise.

«Le ragioni di un parco eolico a largo di Termoli. Le ragioni delle nostre osservazioni critiche al progetto offshore della Maverick.

Il 4 giugno 2022 è stato presentato dalla Fonte e dall’associazione Don Milani, presso l’auditorium del Cosib di Termoli. il progetto di un Molise a emissioni zero basato su due pilastri: un impianto offshore galleggiante e una rete di comunità energetiche capace di coprire l’intero territorio regionale, primo passo per la produzione e l’uso democratico dell’energia. Una conferenza, quella del 4 di Giugno, alla quale hanno partecipato e portato un contributo significativo amministrazioni locali, associazioni di categoria e del mondo ambientalista.

Lo scorso 12 dicembre è stata presentata alla Capitaneria di Porto di Termoli una domanda di concessione demaniale marittima dalla Maverick Srl. Un progetto che nei contenuti e nel metodo di realizzazione è in contraddizione con la proposta presentata il “4 GIUGNO" a Termoli, un progetto sul quale sono necessari chiarimenti importanti.

La prima questione è relativa alla credibilità della Maverick stessa. Una società povera di risorse finanziarie ed umane, priva di una reale esperienza nel campo energetico, in sostanza priva di quel capitale essenziale non solo per realizzare un grande progetto offshore, ma anche per attuare la Vas che è molto impegnativa sia economicamente e sia tecnicamente.

Bisogna aggiungere che non emerge dal progetto una considerazione seria per le esigenze produttive e sociali del territorio molisano, non è un caso che questo progetto non abbia coinvolto, nella sua formulazione e nelle sue finalità, alcun interlocutore né economico, né sociale, né istituzionale del territorio molisano.

L’ultima questione, ma non per importanza, riguarda il fatto che la Maverick prevede un grande progetto di 120 Pale, 1800 MW, posizionato a poco più di 20 Km dalla costa. Un progetto non sostenuto da argomentazioni e motivazioni nazionali e locali che ne giustifichino la dimensione, anche considerando che la costa molisana è di appena 35 Km. Un progetto che ha un grave peccato di origine: quello di essere centralistico, piramidale e burocratico, privo di una qualsiasi interlocuzione e connessione con le istituzioni locali e con i portatori di interessi sociali, economici e ambientali della nostra regione.

Le nostre osservazioni al progetto della Maverick di Milano nascono, dunque, dalla sua contraddittorietà con le aspirazioni dei molisani espresse e condivise da autorità religiose, amministratori locali, imprenditori, pescatori e rappresentanti del mondo agricolo, associazioni civili e ambientaliste che si sono espresse con chiarezza nella conferenza del 4 giugno.

Un breve cenno all’idea progettuale di un Molise a “emissioni zero” può aiutare le competenti autorità a ben valutare la differenza tra un progetto per lo sviluppo sostenibile di una regione e un’iniziativa che si presenta distante da quegli interessi del territorio e dei suoi abitanti che sono fondamentali per il futuro della nostra regione.

L’idea progettuale “4 GIUGNO” nasce dall’annuncio dell’imminente realizzazione di una Gigafactory da parte della Acc (Automotive Cell Company) nel Nucleo industriale di Termoli, una fabbrica fortemente innovativa e insieme energivora che può aiutarci nel percorso della sostenibilità ambientale, sociale ed economica.

Nella strategia “Molise emissioni zero” è fondamentale che la nostra regione abbia un patrimonio di energie rinnovabili che possa rispondere alla domanda energetica che verrà dal tessuto produttivo, dal sistema dei servizi e dai nostri cittadini. Questo patrimonio di energie rinnovabili dovrebbe essere per gran parte costituito da un parco eolico offshore a largo di Termoli e da quella rete democratica delle comunità energetiche che permetterà di sostenere economicamente i nostri cittadini e darà un ruolo inedito a migliaia di imprese agricole molisane.

L’offshore galleggiante, la sua dimensione e la sua dislocazione, perché possa rappresentare un passo avanti e non tre passi indietro, è fondamentale che venga discusso e definito con i pescatori che del mare sono i primi protagonisti, così come è importante il coinvolgimento di quelle categorie sociali e di quel mondo delle associazioni che hanno a cuore il futuro del nostro Molise e dei suoi cittadini. Un parco eolico offshore, per le implicazioni che ha, non può essere una questione ipotecata unilateralmente da interessi privati».