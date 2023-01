Gli alunni del liceo sportivo e la Generazione Z

TERMOLI. Le classi del liceo sportivo dell’Istituto Alfano da Termoli parteciperanno domani, dalle ore 10.30, presso l’aula magna del Liceo Classico in via Asia 2 alla manifestazione dal titolo "Il futuro è già qui!

Lo sport e la Generazione Z" promossa da Estra S.p.A. in collaborazione con il Coni nell’ambito della Call to action per lo sport nella Regione Molise. Nel corso dell’evento, teso a sottolineare il valore sociale dello sport, verranno premiate le Associazioni Sportive che operano nel nostro territorio.

L’incontro vuole essere un’occasione di riflessione che vedrà protagoniste le realtà associative molisane insieme ai giovani in formazione presso il Liceo Sportivo di Termoli, che negli anni ha arricchito la propria offerta formativa con discipline diverse per origine e capacità fisico-psichiche coinvolte, in collaborazione con le realtà che operano nel settore della promozione sportiva.