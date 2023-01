Lampioni abbattuti e marciapiedi da sistemare, "lavori" in via Udine

TERMOLI. Ritorna alla ribalta il comitato di via Udine (e dintorni). «Torniamo a farci sentire. È importante per noi informare coloro che ci seguono sugli ultimi accadimenti che riguardano il quartiere e, soprattutto, sulle iniziative che il Comitato di Via Udine e dintorni intraprende per cercare di dare voce alle segnalazioni dei residenti.

C'è stato, alcuni giorni fa, il cedimento di un pozzetto in adiacenza del nuovo marciapiede di via Udine, nei pressi del parchetto verde vicino a via Sandro Pertini. La pavimentazione pedonale del marciapiede aveva subìto un evidente avvallamento che rappresentava un pericolo per le persone. Il tratto di marciapiedi è stato transennato ed il Comitato ha provveduto ad informare sia il sindaco che alcuni esponenti dell'amministrazione, con la richiesta di intervenire alla risoluzione del problema. È stato nel contempo segnalato anche l'abbattimento di un palo della pubblica illuminazione poco distante (probabilmente dovuto all'impatto di un autoveicolo), nel tratto di via Venezia prima di via Pertini, in corrispondenza del quale erano rimasti scoperti cavi elettrici che rappresentavano anch'essi un pericolo per la pubblica incolumità.

Beh, siamo rimasti piacevolmente sorpresi dalla celerità con la quale l'amministrazione ha disposto l'intervento di ripristino del marciapiede e la rimozione del palo, subito dopo Capodanno. Probabilmente l'intervento sulla linea elettrica dell'illuminazione ha causato un blackout della fila di pali lasciando al buio via Udine per una sola sera, poiché il giorno successivo c'è stato il ripristino della funzionalità della rete.

Che dire? Vogliamo ringraziare le persone interpellate che hanno disposto con tempestività i lavori di ripristino ed in particolare il primo cittadino, che si è prontamente fatto carico del problema segnalato e della successiva risoluzione. Perché noi del Comitato apprezziamo quando una amministrazione riesce a rivolgere la dovuta attenzione alla risoluzione dei problemi quotidiani dei residenti, e non vogliamo sottovalutare la prontezza della risposta.

Un giusto plauso quindi all'amministrazione comunale per la pronta risoluzione dei problemi dei cittadini. Speriamo che il canale di dialogo continui ad esistere e che eventuali futuri problemi possano giovare dell'attenzione amministrativa riscontrata adesso».

