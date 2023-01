L'attesa per il nuovo Piano urbano del traffico

TERMOLI. Conducenti del servizio urbano, ma anche automobilisti e chi ha attività commerciali che insistono sulle direttrici strategiche, in tanti in queste settimane ci hanno chiesto che fine abbia fatto la proposta di Piano urbano del traffico, un documento urbanistico fondamentale e propedeutico per dare un indirizzo alla circolazione cittadina.

Di questo argomento ce ne siamo occupati già in passato, a cavallo del provvedimento di proroga dell’incarico assegnato dall’amministrazione, che dava come termine il 30 aprile scorso. Ormai siamo nel 2023, il documento dovrebbe approdare prima in Giunta e poi, dopo i passaggi in Commissione, al Consiglio comunale per l’adozione definitiva.

L’incarico è affidato alla Sipet, dal 18 marzo 2021. La proroga fu necessaria per completare la campagna dei rilevamenti dei flussi di traffico in quanto la mobilità sistematica era stata alterata dall’introduzione nell’arco del primo semestre 2021 di nuove disposizioni limitative delle attività didattiche in presenza, determinate dall’emergenza sanitaria causata dalla pandemia da Covid-19.

Alcuni dati richiesti (sosta, turismo, trasporto ferroviario ecc..) erano in corso di acquisizione, per cause non dipendenti dall’affidatario, passaggio fondamentale per ricostruire il quadro conoscitivo relativo alla domanda di mobilità.