«Lo Stato c'è e la prefettura sarà aperta a tutte le istanze»

Intervista al nuovo prefetto Michela Lattarulo

CAMPOBASSO. Come annunciato, il nuovo prefetto di Campobasso, la dottoressa Michela Lattarulo, si è presentata all’opinione pubblica, nella sede dell’ufficio territoriale di governo.

Ha 58 anni, veneziana, ma radici irpine.

Fino all’approdo in Molise si occupava dell’accoglienza migranti al Viminale. È prefetto dal 2017 e come ha ribadito anche nella lettera di saluto che abbiamo pubblicato ieri, è convinta che in Molise ci siano le condizioni per lavorare bene insieme alle altre istituzioni per lo sviluppo di un territorio dalle tante potenzialità.

Massima attenzione alla sicurezza e alla tutela della legalità che si assicurano con la presenza sul territorio, con la prevenzione e puntando sulla videosorveglianza che – ha spiegato – è uno strumento fondamentale.

«Lo Stato c’è – ha detto la prefetta durante l’incontro con la stampa – e il palazzo di governo sarà aperto a tutte le istanze», compresa la sanità.