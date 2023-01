Generazioni rampanti: la vocazione per la sicurezza dell'ingegnere Jessica Caccioppolo

Generazioni rampanti: a tu per tu con Jessica Caccioppolo

TERMOLI. Alla scoperta delle nuove generazioni con la rubrica generazioni rampanti: Continua la nostra inchiesta alla ricerca dei ragazzi talentuosi che hanno intrapreso strade professionali alternative e differenti, questa volta abbiamo incontrato -da remoto- Jessica Caccioppolo, di Roccaravindola; laureata in ingegneria della sicurezza e referente dell’associazione “Plastic Free” per la provincia di Isernia.

Jessica come mestiere per il suo futuro ha scelto l’ambiente e la prevenzione dello stesso.

L’abbiamo incontrata per la nostra consueta chiacchierata e ci ha raccontato quanto l’amore per la tematica ambientale l’abbia spinta ad abbracciare questo percorso per il suo futuro.