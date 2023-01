Tari 2022, in consegna gli avvisi di pagamento

TERMOLI. Sono in consegna gli avvisi di pagamento per il saldo Tari 2022 per conto del Comune di Termoli.

Come già indicato nell’avviso precedente ricordiamo che, a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/11 recentemente riformato, la modalità ordinaria di riscossione della tassa è la seguente:

1. Emissione dell’acconto calcolato su una percentuale delle tariffe dell’anno precedente, spedito nel primo semestre;

2. Emissione del saldo dopo il 1° dicembre, calcolato con le tariffe correnti a conguaglio di quanto già chiesto in acconto.

Gli avvisi di pagamento riportano sia gli importi totali dovuti con la tariffa corrente che le somme già richieste a titolo di acconto (con segno negativo), il totale corrisponde al conguaglio da versare. Il calcolo delle tariffe avviene secondo le disposizioni emanate dall’Ente Regolatore Nazionale A.R.E.R.A. secondo l’attuale Metodo Tariffario e segue il criterio di integrale copertura dei costi del servizio comunicati dal Gestore affidatario.

Si coglie l’occasione per ricordare che i due avvisi, in acconto e a saldo, costituiscono due documenti separati e quindi, in caso di eventuali dimenticanze, gli importi in acconto vengono indicati anche nel prospetto delle somme scadute e non pagate riportato a pagina 2. Come per il passato, al fine di tener conto di eventuali disguidi postali, in caso di ricezione con un preavviso inferiore a 20 giorni dalla scadenza sarà comunque possibile effettuare il pagamento entro i successivi 15 giorni dal ricevimento senza pagamento di somme aggiuntive.

Qualora sia necessario comunicare variazioni in corso d’anno che interessano l’avviso di pagamento sarà possibile utilizzare il modulo allegato che potrà essere trasmesso anche a mezzo email ai recapiti riportati.