Trasporto disabili, il servizio ritorna alla Misericordia

GUGLIONESI-TERMOLI. Preoccupazione, perplessità. Sono questi gli stati d’animo che hanno accompagnato alcuni cittadini guglionesani da ottobre a oggi.

Il motivo? Il trasporto dei disabili nelle strutture riabilitative di San Giacomo degli Schiavoni.

Come un fulmine a ciel sereno e senza avere risposte esaustive, le famiglie dei vari pazienti si sono trovati di fronte a decisioni che lasciano presagire al peggio.

E nella lettera, indirizzata a noi di Termolionline, il signor Cesare Raspa mette nero su bianco tutto quello che ha provato in questi mesi. Fino a qualche giorno fa, quando con una lettera è stato avvisato che, fortunatamente, il trasporto è tornato nelle mani della Misericordia di Termoli.

«Gentile direttore.

In merito ad una lettera che il comune di Guglionesi e le famiglie degli interessati, hanno ricevuto lo scorso 10 ottobre 2022, con la quale l’Istituto San Francesco di Vasto ha comunicato la sospensione dal 1° gennaio 2023 del servizio di trasporto dei disabili, mio fratello compreso di anni 61 e di altri 3 disabili di Guglionesi, da e per i domicili al centro di riabilitazione di San Giacomo degli Schiavoni e Termoli.

Per me, la lettera è stato motivo di profonda preoccupazione, allorquando, verso le metà di novembre 2022 e non avendo ricevuto nessuna comunicazione dal Comune di Guglionesi, mi sono recato personalmente presso gli uffici comunali, per avere delucidazioni in merito ma soprattutto rassicurazioni in quanto vivo a Roma, ma ahimè, la dipendente che lavora all’ufficio sociale pareva scendere dalle nuvole, così come il sindaco che prontamente contattavo e che con un messaggio WhatsApp, mi informava di essere all'oscuro della vicenda, ma comunque garantendomi una soluzione.

Dopo numerose interlocuzioni con l’impiegata dell’ufficio sociale che cercava comunque di rassicurarmi, e precisamente il 22 dicembre 2022, ho ricevuto una lettera dal Comune di Guglionesi a firma dell’Assessore alle Politiche Sociali con tanto di panettone e spumante in regalo, nella lettera mi veniva comunicato che il problema era stato risolto e che il 9 gennaio 2023 veniva garantito il servizio con i mezzi Comunali e il personale sempre comunale. Sono indubbiamente rimasto contento della notizia ma allo stesso tempo molto ma molto perplesso, perché per via del lavoro che ho fatto una vita intera conosco il codice della strada dalla A alla zeta.

La Vigilia di Natale mentre leggevo le notizie del Molise sul web mi sono imbattuto in un video e un articolo nel quale compariva l’assessore alle Politiche Sociali e che lamentava ingiustificati attacchi dall'opposizione sebbene, a suo dire, la problematica fosse stata risolta spiegando anche quale era la soluzione adottata dal Comune, quindi da lei.

La stessa comunicava che i disabili sarebbero stati accompagnati al centro con gli scuolabus comunali (cosa non fattibile poiché si sarebbero violate le norme del codice della strada).

Successivamente e precisamente il 30 dicembre l’impiegata comunale mi comunicava che non sarebbero più stati accompagnati con gli scuolabus comunali ma con due autovetture comunali, quali non si sapeva come non si sapeva chi avrebbe guidato.

Avevo la netta impressione che le pezze che si mettevano allargavano il buco e che questa triste storia non avrebbe avuto una fine se non quella di tenere mio fratello a casa con non poche difficoltà e problemi seri.

Finalmente, solo dopo Capodanno ed esattamente il 2 gennaio 2023, la lieta e definitiva notizia, l’impiegata comunale mi comunicava telefonicamente che il servizio di accompagnamento sarebbe stato effettuato dai volontari della Misericordia di Termoli, cosa che avveniva effettivamente il 9 gennaio 2023.

Ma quante preoccupazioni ho vissuto, quante incertezze, quanti poi vediamo, quanti non si sa...

I disabili vanno protetti comunque e dovunque, non perché ce lo impone la legge, bensì perché ognuno di noi dovrebbe avere la sensibilità morale. Oggi, finalmente, sono diciamo libero da preoccupazioni, tanto da sentirmi di ringraziare sia i consiglieri di minoranza nelle persone di Giuseppe Urbano, Antonio Tomei, Elisa D’Astolto e la Presidente Barbara Morena che hanno preso a cuore la problematica e posta all’ attenzione del Consiglio senza farne una polemica ma chiedendo una soluzione immediata, sia il Comune di Guglionesi che ha avuto la sensibilità di interessarsene anche se in maniera tardiva e affannosa».

Abbiamo raggiunto telefonicamente l’assessore alle politiche sociali Carmela Minchillo, per approfondire la questione sollevata, sebbene poi ci siano stati i ringraziamenti per il ripristino del servizio, dal signor Raspa.

«Sono nuovamente a parlare del trasporto disabili, che sta interessando in questi giorni il comune di Guglionesi, per fare delle precisazioni. Allora innanzitutto in merito alla mia risposta e al video che è stato pubblicato prima di Natale, io sono stata chiamata a rispondere pubblicamente ad un'interrogazione che mi è arrivata attraverso delle testate giornalistiche online. Quindi, essendo stata un'interrogazione pubblica ho risposto allo stesso modo, pubblicamente, in modo che tutte le persone interessate, in particolar modo alle famiglie di questi ragazzi disabili fossero in qualche modo rassicurati.

La rassicurazione viene dal fatto che ci siamo sempre interessati, in particolar modo io a quello che era la problematica del trasporto disabili.

Queste quattro famiglie hanno dei ragazzi che vengono accompagnati tutti i giorni dalle 9:00 presso il centro di San Giacomo degli Schiavoni e vengono poi riaccompagnate a casa alle ore 15:00. Il problema non è mai stato sottovalutato perché c'è una grossa sensibilità, soprattutto da parte mia per quanto riguarda le persone più fragile. Quello che mi preme evidenziare che non c'è stato alcun disservizio perché il 17 di dicembre c’è stata la chiusura della struttura per le festività natalizie, quindi i ragazzi non sono andati per questo motivo e non perché non sono stati più accompagnati per volontà di qualcuno.

Successivamente ci veniva comunicato che il servizio comunque non sarebbe ripreso il primo di gennaio, quindi ci siamo attivati innanzitutto chiedendo una serie di preventivi esterni e valutando anche un servizio interno che doveva essere effettuato con mezzi comunali con un autista e le accompagnatrici del comune. Non abbiamo mai abbandonato neanche la questione del servizio esterno, tant'è che abbiamo continuato a richiedere preventivi a fare delle valutazioni. Quindi successivamente nell'applicazione pratica, a causa del sovrapporsi degli orari e al fine di garantire a tutti un servizio preciso senza, appunto, creare di servizi abbiamo optato per una soluzione che è stata quella di affidare nuovamente il servizio alla Misericordia, quello della mattina per intenderci.

Mentre per un unico ragazzo, di questi quattro che va anche il pomeriggio a Termoli due volte a settimana, la soluzione è stata quella appunto di utilizzare mezzo, autista e accompagnatrice del comune.

Non c’è stato alcun tipo di disservizio e i fatti lo stanno dimostrando.

Ieri 9 gennaio, questi ragazzi sono stati accompagnati nuovamente presso le strutture, per loro non è cambiato nulla, hanno visto gli stessi volti che li accompagnavano prima, stessi mezzi, stessi accompagnatori.

Questo problema che si è presentato è stato risolto nei tempi giusti e quindi di conseguenza non c'è stato alcun servizio e ogni tipo di polemica, penso che a questo punto, possa essere spenta da non solo da questa mattina dichiarazione ma dei fatti.

La sottoscritta resta a disposizione delle famiglie per qualsiasi tipo di chiarimento. Cioè io ci sono e sono sempre disponibile.

Questo è il messaggio che deve passare, perché spendere il mio nome su delle testate senza confrontarsi con me, quando le persone mi conoscono in realtà con piccola come Guglionesi, significa non volerlo chiudere il problema e non volerlo neanche affrontare come si dovrebbe.

Per quanto riguarda le critiche all’opposizione, io ho criticato il modo in cui sono stata chiamata in causa».