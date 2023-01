Interventi su strade e marciapiedi: al traguardo la gara d'appalto

TERMOLI. Verbali di gara espletati a novembre, in due circostanze, sull’esito dei quali l’amministrazione comunale di Termoli ha affidato i lavori per gli interventi di riqualificazione e riparazione strade e marciapiedi.

L’appalto, del valore di poco oltre i 791mila euro, al netto dell’Iva, è stato aggiudicato alla società A.STRA Adriatica Strade spa, la stessa che ha vinto anche la gara per realizzare la ciclovia Adriatica, compagine che opera in diversi territori, con base e sede legale nel nucleo industriale. Suo il ribasso dell’1,5%.

La consegna dei lavori sarà fatta in via d’urgenza, in pendenza della stipula del contratto, dopo l’adozione del presente provvedimento e previa l’acquisizione della documentazione prevista dal capitolato speciale d’appalto e della cauzione definitiva.

Un intervento che era previsto anche nell’ambito del piano triennale dei Lavori pubblici e nell’elenco annuale degli interventi da realizzare nel 2023.

Lo stato di strade e marciapiedi, peraltro, sono quanto di più sensibile (assieme alla pubblica illuminazione) da parte della cittadinanza, come mostrano anche le numerose segnalazioni che vengono inoltrate alla nostra redazione.