Da metà dicembre a casa, ma aspettano ancora i compensi: l'attesa di 35 precari

TERMOLI. È doppia l’attesa per le 35 Borse lavoro che hanno concluso il loro ciclo di 20 mesi al comune di Termoli.

Hanno smesso di lavorare il 16 dicembre scorso, dopo aver usufruito di due proroghe e sulla possibilità di poter continuare, anche dopo un periodo di distacco, a rendersi utili alla collettività, ma allo stesso tempo racimolare soldi utili a portare avanti le loro famiglie, c’era stata anche una nostra interlocuzione con l’assessore regionale alle Politiche sociali, Filomena Calenda.

Le vicissitudini sull’approvazione dei documenti di bilancio in Consiglio regionale, passata anche per le dimissioni e il successivo reintegro di Vincenzo Cotugno in Giunta, sono note, ma c’è chi chiede risposte. Occorrerebbe reperire ulteriori fondi per riassegnare le “missioni” in capo agli enti locali, ma come abbiamo premesso, l’attesa è duplice poiché c’è sul campo quella per il pagamento di mensilità pregresse e certo non parliamo di importi stratosferici.

Da segnalazioni dirette degli interessati, non c’è stato ancora un passaggio amministrativo tra Regione Molise e Inps, con la comunicazione delle ore svolte, nel caso di specie in municipio, e questo ha impedito e sta ritardando l’erogazione dei compensi di novembre e della parte di dicembre in cui hanno svolto le mansioni affidate.

543 euro al mese è il compenso che questi operatori prendono al mese, o meglio, in ritardo.

La sollecitazione che vogliono promuovere attraverso Termolionline è di accelerare l’iter.