Tempo di Open Day, tempo di scelte: «Think Majorana»

TERMOLI. Dall’intervista al dirigente Scolastico Maria Maddalena Chimisso emerge che: “il Majorana è un Istituto di Istruzione Superiore con strutture e offerta formativa davvero stimolanti. L’obiettivo che il Majorana persegue da anni è quello di formare studenti che possano affrontare il futuro con basi culturali solide, competenze tecnologiche all’avanguardia e con naturale propensione e versatilità al continuo aggiornamento tecnologico.

I nostri studenti sono i protagonisti della metamorfosi digitale rappresentata da smart-working, cybersecurity, intelligenza artificiale, automazione e robotica, le loro conoscenze e cultura digitale saranno un catalizzatore di innovazione e il contributo che il nostro istituto può offrire è rappresentato dalla varietà degli indirizzi.

I risultati che continua a conseguire l’istituto “Ettore Majorana” sono sempre più apprezzabili, quest’anno siamo tra gli istituti superiori con il maggior numero di alunni, quasi 800 ragazzi e ragazze che s’interfacciano con la tecnologia, presente in ogni nostro gesto quotidiano. Nelle prossime giornate riservate agli open day, ci auguriamo di suscitare curiosità poiché il Majorana è una scuola che va vista, più che raccontata, mettendo in luce i punti di forza quali: i laboratori, le attività curriculari, le attività pratiche, le attività sportive, il palazzetto dello sport, i progetti digitali, il piano dell’offerta formativa, i percorsi educativi e didattici finalizzati a mettere in connessione il mondo del lavoro e la formazione, puntando soprattutto sulle competenze digitali, e un team di docenti sempre attento alle esigenze dell’utenza e dei continui cambiamenti sociali”.

Il Majorana ospita, nella stessa struttura di via Palermo a Termoli, due scuole diverse, con un’offerta formativa quindi estremamente ampia: 4 indirizzi per il Tecnico e un indirizzo per il Liceo Scientifico.

Il Liceo Scientifico Majorana, opzione Scienze Applicate, presente sul territorio da oltre 20 anni, è da quest’anno anche Liceo Oxford & IT Labs. Questo tipo di liceo coniuga la formazione umanistica, con la letteratura italiana e straniera, filosofia e storia dell’arte, alla preparazione tecnico-scientifico e matematica, con l’informatica, il disegno tecnico di progettazione, la biologia, la chimica, le scienze della terra e la fisica che aggiungono alla fondamentale base matematica propria del percorso di liceo scientifico, uno sguardo logico e critico sull’attualità.

Il prezioso supporto di laboratori attrezzati e moderni, tipici di un istituto tecnologico, completa la preparazione dei nostri allievi e li proietta nel mondo dell'Università e delle professioni specialistiche. In più, da quest’anno, il Liceo Scientifico SA Majorana propone ai suoi iscritti un insegnamento della lingua inglese certificata in orario curriculare, che si avvale di testi speciali e didattica laboratoriale, finalizzata al conseguimento delle Certificazioni B1, a fine biennio e B2, a fine triennio, senza ore aggiuntive o corsi extracurriculari. Le certificazioni Oxford inoltre sono "computer based " e personalizzate (ossia si basano sulle inclinazioni dei ragazzi) e si terranno nella nostra scuola durante le ore di lezione, nell'aula Oxford predisposta. Dunque i ragazzi non dovranno recarsi in altre sedi per ottenere le certificazioni con notevole risparmio di energie, di tempo e di denaro.

I 4 indirizzi dell’Istituto Tecnico Tecnologico sono:

- Chimica, Materiali e Biotecnologie

- Meccanica, Meccatronica ed Energia

- Elettronica e Automazione

- Informatica e Telecomunicazioni.

Una scuola che offre molto per l’enorme equilibrio tra materie teoriche e materie pratiche, con la presenza di tantissimi laboratori.

Chimica, Materiali e Biotecnologie è l’indirizzo con materie prettamente scientifiche attinenti alla ricerca, alla prevenzione di situazioni a rischio ambientale, alla gestione dei laboratori per analisi chimiche, microbiologiche e controllo qualità, all’ideazione di progetti e impianti chimici, alla sicurezza sugli ambienti di vita e di lavoro e, tanto altro.

Meccanica, Meccatronica ed Energia, va incontro alle attuali esigenze di “smart production solutions” delle aziende del nostro territorio, formando gli studenti sulle tecnologie meccatroniche più moderne quali la progettazione 3D, la programmazione dei CNC, dei PLC e la realizzazione di impianti robotizzati. Inoltre, con l’articolazione Energia risponde all’attuale fabbisogno di tecnici specializzati nell’ambito degli impianti termotecnici e nella progettazione di impianti ad energia rinnovabile: fotovoltaico, eolico e geotermico.

Informatica e Telecomunicazioni con lo studio della programmazione, analisi, progettazione, installazione e gestione di sistemi informatici, applicazioni e tecnologie web, database, sicurezza informatica e web 4.0.

Elettronica e Automazione con lo studio dell’intelligenza artificiale, il controllo di sistemi che migliorano la nostra vita, i sistemi produttivi e il nostro ambiente, produzione, collaudo e gestione di sistemi automatizzati e di telecomunicazioni.

Gli studenti vivono in un ambiente che manifesta continuamente passione tecnologica senza tralasciare l’attenzione allo studio di materie di base. Nel triennio le materie si ramificano in base all’indirizzo di studi scelto, con materie tipicamente professionalizzanti e specifiche da un indirizzo a un altro.

Nel corrente A.S. l’Istituto Majorana ha avviato una collaborazione con la US-Italy Fulbright Commission, pertanto le docenti di lingua inglese sono coadiuvate dalla docente madrelingua Anita Victoria Woorhees, proveniente dalla città di Knoxville in Tennessee, USA. Iniziativa particolarmente interessante poiché offre agli studenti la possibilità di migliorare significativamente le abilità linguistiche nonché immergersi nella realtà socioculturale degli Stati Uniti.

I nostri dati lo confermano, gli alunni sono molto preparati ad affrontare qualsiasi percorso universitario, un’alta percentuale dei nostri studenti consegue il diploma senza bocciature, e i diplomati del Tecnico sono tra i primi a ottenere un’occupazione quasi nell’immediato.

In tutto il quinquennio sono previste ore per gli sportelli di recupero per quasi tutte le materie, dedicati agli studenti con maggiori difficoltà che possono così usufruire di lezioni mirate. Una scuola attenta a tutti, sempre con l’obiettivo di favorire processi di trasformazione digitale e innovazione, in grado di valorizzare anche le eccellenze, offrendo la possibilità di partecipare a gare, olimpiadi nazionali, stage per i percorsi di alternanza scuola-lavoro con prestigiose aziende, corsi specializzati per il conseguimento di patentini droni e patentino della robotica, progetti Erasmus per alunni e docenti, Certificazioni Lingua Inglese B1 e B2, Certificazione ICDL (International Computer Driving Licence), ScuoLAB, convenzioni con le Università, Progetto AVIS, Progetto HUMAN LIBRARY, PCTO, Programma FULBRIGHT, Educazione alla salute, quarto anno all'estero e molto, molto altro.

Le preiscrizioni per l’anno scolastico 2023/2024, possono essere effettuate dal 9 al 30 gennaio compilando il modulo online (disponibile sul sito), oppure presso gli uffici di segreteria della scuola.

Tutte le informazioni sono reperibili visitando il sito www.majoranatermoli.edu.it.