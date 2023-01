Senza stipendi da mesi, autisti Atm in presidio sotto la Giunta regionale

CAMPOBASSO. Giovedì 12 gennaio dalle ore 10 alle ore 12, presso la sede della Giunta Regionale del Molise, sarà indetto un presidio a causa delle gravi difficoltà economiche in cui versano i dipendenti della società Atm SpA.

Il ritardo delle retribuzioni mensili è ormai arrivato a livelli insostenibili. Molti dipendenti devono decidere se rifornire di carburante l’auto per andare a lavorare o fare la spesa per mangiare. La situazione è aggravata dall’incertezza derivante dall’intervento sostitutivo della Regione, in base al Codice degli Appalti, per il pagamento delle retribuzioni in luogo della società inadempiente.

Per i motivi sopra elencati, chiediamo di essere ascoltati durante il presidio dal Presidente della Giunta o dall’Assessore Trasporti. Durante il presidio, cui parteciperanno circa trenta persone, potranno saranno utilizzate bandiere, altoparlanti ed altri strumenti di propaganda ed informazione.