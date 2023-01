Decreto carburanti, Della Porta: «Il Governo contro le speculazioni ingiustificate»

TERMOLI. Il 2023 ha portato in dote i rincari alla "pompa", com'è noto. Non sono stati prorogati gli sconti sulle cosiddette "accise", col ritorno al passato che ha determinato l'impennata dei prezzi dei carburanti a inizio anno.

Fiammata su cui si è mosso il governo Meloni, dopo le polemiche degli ultimi giorni, con un decreto varato nella seduta di ieri sera del Consiglio dei Ministri.

Su questo provvedimento abbiamo chiesto un commento al senatore molisano di Fratelli d'Italia, Costanzo Della Porta.

«Il governo, nell'arco della legislatura, ha intenzione di togliere le accise, soprattutto quelle più grottesche, considerando che incidono gravemente sul costo dei carburanti per eventi accaduti oltre 70 anni fa. Ovviamente è necessaria una legge ad hoc, già allo studio. Nelle more il Consiglio dei ministri ha adottato ieri sera un decreto che obbligherà alla trasparenza i gestori degli impianti, pena sanzioni importanti. Questo per evitare potenziali ed ingiustificate speculazioni. Vale la pena ricordare però che il prezzo oggi sta scendendo da sé, e quindi bene ha fatto il Governo con la Finanziaria a veicolare rilevantissime risorse, 30 miliardi, per aiutare famiglie e imprese a contrastare il caro bollette».

Il testo del decreto:

«Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giorgia Meloni, del Ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti e del Ministro delle imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, ha approvato un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti e di rafforzamento dei poteri di controllo e sanzionatori del Garante prezzi.

In particolare: nel periodo gennaio-marzo 2023, il valore dei buoni benzina ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente;

si rende giornaliero l’obbligo per gli esercenti l’attività di vendita al pubblico di carburante per autotrazione per uso civile di comunicare il prezzo di vendita praticato. Il Ministero delle imprese calcola e pubblica il prezzo medio giornaliero nazionale. Tale prezzo deve essere esposto, con specifica evidenza, da parte degli esercenti insieme al prezzo da essi praticato;

si rafforzano le sanzioni amministrative in caso di violazione, da parte degli esercenti, degli obblighi di comunicazione e pubblicità dei prezzi. In caso di recidiva, la sanzione può giungere alla sospensione dell’attività per un periodo da sette a novanta giorni;

si rafforzano i collegamenti tra il Garante prezzi e l’Antitrust, per sorvegliare e reprimere sul nascere condotte speculative. Allo stesso fine, si irrobustisce la collaborazione tra Garante e Guardia di Finanza;

viene istituita una Commissione di allerta rapida per la sorveglianza dei prezzi finalizzata ad analizzare – nel confronto con le parti – le ragioni dei turbamenti e definire le iniziative di intervento urgenti».