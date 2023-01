Frana di Rio Vivo, affidati gli incarichi ai tecnici esterni

TERMOLI. Quasi due milioni di euro da spendere per risolvere la questione relativa alla frana di Rio Vivo, che in più circostanze, nel recente passato, ha visto sgomberati dei residenti, accolti poi in strutture ricettive fino a quando non hanno avuto la possibilità di rientrare in casa.

Una vicenda che ha radici anche di natura legale, ma questa è un’altra storia.

Il Comune di Termoli nell’estate scorsa ha avuto il via libera dal ministero dell’Interno di due finanziamenti complementari, diciamo, per due stralci, per un totale di 1,9 milioni di euro.

Fondi che saranno utilizzati per la messa in sicurezza della zona, che collega la parte a valle di via Corsica con l’abitato di Rio Vivo.

Non essendoci stati tecnici interni disponibili, l’amministrazione ha bandito due avvisi separati e ora ha affidato gli incarichi agli ingegneri Vincenzo Rainone e Vittorio Domenico Abiuso, che dovranno compiere, ciascuno per il proprio “stralcio”, rilievo, indagini geotecniche, progettazione definitiva-esecutiva, direzione lavori, certificato di regolare esecuzione e sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori.