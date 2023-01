I nuovi sette chioschi, pubblicato l'avviso

TERMOLI. Anticipato alcune settimane fa, è stato pubblicato oggi l’avviso per i sette nuovi chioschi individuati dall’amministrazione comunale di Termoli.

Un bando redatto ai sensi della delibera di Giunta dello scorso 16 dicembre, volto ad acquisire

manifestazioni di interesse per la concessione di aree comunali per l’installazione e gestione di chiosco

Il Piano dei chioschi è stato approvato con delibera di Consiglio comunale n. 54 del 29 settembre scorso.

L’avviso

Il Comune di Termoli intende procedere all’assegnazione in concessione di suolo pubblico per la realizzazione dei chioschi nelle aree di seguito individuate e dettagliate nelle schede allegate.

1. Via Rio Vivo (piazzale antistante Caffè Giorgione) - (Scheda chiosco n. 2),

2. Via Amerigo Vespucci (Lungomare C. Colombo - ex Stazione Agip) - (Scheda chiosco n. 3),

3. Via Amerigo Vespucci (Lungomare C. Colombo - spazio antistante Lido Aloha) - (Scheda chiosco

n. 4),

4. Via Catania - (Scheda chiosco n. 5),

5. Via Fortore - (Scheda chiosco n. 6),

6. Via degli Aceri (Difesa Grande) -(Scheda chiosco n. 7),

7. Via Corsica - (Scheda chiosco n. 8).

Nel Piano dei chioschi sono state individuate due tipologie in relazione all'attività a cui saranno destinate:

chioschi di tipo A: con un ingombro massimo di 20 mq da destinare alle attività di produzione e vendita di prodotti alimentari e non alimentari;

chioschi di tipo B: con un ingombro massimo di 40 mq da destinare ad attività di somministrazione di alimenti e bevande - Esercizi di sola somministrazione (Bar)

Il chiosco dovrà essere adibito esclusivamente per l'attività proposta per la partecipazione al bando.

L’assegnazione in concessione di suolo pubblico dell’area è finalizzata alla costruzione e gestione del chiosco e comporta l’utilizzo, la manutenzione ordinaria, straordinaria e la custodia della relativa area. Il concessionario dovrà farsi carico di tutti i tributi ed eventuali oneri inerenti la gestione dell’area.

Al termine della concessione in gestione, l’area dovrà essere restituita all’Ente, con tutte le eventuali opere migliorative eseguite. L’affidatario è obbligato a mantenere gli impegni presi in sede di partecipazione al presente avviso pubblico, pena la revoca della concessione dell’area pubblica.

La durata della concessione in uso delle aree da adibire a chioschi è fissata in anni 10. La concessione è disciplinata nello specifico dai Regolamenti comunali vigenti indicati in premessa. È escluso il rinnovo tacito.

