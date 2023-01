Cani, proprietari e la "mala educaciòn"

TERMOLI. L’auspicio di un 2023 all’insegna della civiltà e del ritorno a una sensibilità particolare verso il decoro urbano naufraga miseramente sotto l’incedere dei passi di chi mostra, in modo disinibito, di non curarsene affatto.

Si possono realizzare progetti avveniristici, valorizzare il territorio e le bellezze, ma quando manca l’educazione, c’è poco da fare.

Recentemente sono state considerazioni espresse anche in occasione dei piccoli roghi di rifiuti appiccati in centro, un episodio che ha rappresentato solo la punta dell’iceberg, come in effetti mostra anche il racconto odierno.

Nel pomeriggio di ieri, prima del tramonto, in due avevano terminato una splendida sessione di kitesurf sul litorale Nord della città, all’altezza del lido Aloha.

Coppia di amici appassionati della disciplina che mescola aria e mare, adrenalina pura, che hanno approfittato delle condizioni meteo perfette per praticare questo sport (una delle caratteristiche peculiari della nostra costa).

Pomeriggio che a dire degli atleti è stato funestato dal cattivo comportamento di un uomo, che si è presentato con un pitbull marrone. Il cane ha subito “marcato” l’aiuola coi propri bisogni, proprio dinanzi ai parcheggi.

«Il proprietario ci guarda e fa spallucce. Allora gli chiediamo, perché non la raccoglie? Logicamente non aveva proprio bustine o altro... E mi risponde “pecché nun me ne te!” Roba da pazzi. Il mio amico mi ha fatto cenno di lasciar perdere e visto che ero stanco, bagnato e arrabbiato ho lasciato perdere ma è stato molto difficile! Morale della storia questo signore mi ha rovinato una splendida giornata invernale sulla nostra splendida spiaggia!»

Galleria fotografica