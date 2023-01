Ricordate il progetto del Tunnel? Discusso il ricorso al Consiglio di Stato

TERMOLI. Non se ne parla più da molto tempo, anche perché le scelte amministrative sono state orientate diversamente in Comune.

La vicenda relativa al Piano di riqualificazione del centro storico, quello che tutti conoscono come “Tunnel”, per il progetto di attraversamento sotterraneo che dal porto avrebbe condotto direttamente sul lungomare Nord, è tornato d’attualità nelle ultime ore.

Si è discussa ieri a Roma, nella sede del Consiglio di Stato, l’udienza pubblica relativa al ricorso presentato dopo la sentenza del Tar Molise, che il 6 giugno 2019, in piena campagna per il ballottaggio alle comunali, che si sarebbe tenuto due giorni dopo, aveva affondato il project financing lamentando una carenza documentale nella procedura.

Il ricorso è stato presentato dalla ditta proponente, la De Francesco Costruzioni, mentre il Comune di Termoli non si è costituito in giudizio, diversamente dai Comitati che avevano impugnato il project al Tar Molise e all’Avvocatura di Stato per la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nel frattempo, sono trascorsi oltre 3 anni e mezzo da quella scelta dei giudici del capoluogo e l’amministrazione comunale ha optato per soluzioni differenti, come piazza Donatori di Sangue, ad esempio, nel progetto presentato ad agosto 2022.

I giudici di Palazzo Spada hanno trattenuto la causa in decisione.