Ansia e depressione dopo il parto nella pandemia, sinergia tra Asrem e Iss

TERMOLI. Dalla sindrome depressiva post-partum a una indagine sulla salute mentale perinatale in corso di pandemia da Covid. È questa l'evoluzione della collaborazione Asrem con l'Istituto superiore di sanità, sancita da un accordo di collaborazione scientifica formalizzato dall'Azienda sanitaria regionale del Molise.

Una intesa della validità di 24 mesi, che ha lo scopo di raggiungere i seguenti obiettivi: monitorare la prevalenza della sintomatologia depressiva e ansiosa nelle donne nel periodo del perinatale; valutare i principali fattori di rischio psicosociali e i fattori protettivi per l'ansia e la depressione; promuovere interventi psicosociali integrati per i disturbi mentali comuni (ansia e depressione); promuovere la ricerca scientifica e i suoi risultati; divulgare e disseminare ad un ampio pubblico i risultati dello studio; favorire attività di studio e formazione di reciproco interesse; utilizzo ottimale delle strutture territoriali per la diffusione della cultura della prevenzione e cura della Sindrome Depressiva Perinatale specie nelle aree rurali.

L’indagine prevede, con strumenti standardizzati, lo screening per ansia e depressione nel periodo perinatale e l'identificazione di alcuni fattori personali e interpersonali.

La collaborazione scientifica riguarderà le seguenti attività: formazione degli operatori coinvolti; somministrazione di strumenti di screening e di valutazione dei disturbi mentali; analisi dei dati e sintesi critica degli stessi; promozione di interventi psicosociali riabilitativi integrati in accordo con le linee guida internazionali; valutazione dell'efficacia nella pratica degli interventi; diffusione dei risultati; indicazioni di buone pratiche.

I responsabili scientifici chiamati a coordinare le attività di ricerca, inclusa la scelta del personale dipendente di ciascuna parte da coinvolgere nelle attività di ricerca saranno le dottoresse Gemma Calamandrei e Laura Camoni del Centro di riferimento scienze comportamentali e salute mentale per l’Iss;

il dottor Angelo Marcheggiani, responsabile della Rete territoriale consultoriale e la dottoressa Gianna Picciano, coordinatrice ostetrica territoriale per l’Asrem.

Negli obiettivi di monitoraggio c’è l’identificazione di alcuni fattori personali e interpersonali, mediante attività di formazione degli operatori coinvolti, analisi di dati e diffusione dei risultati, promozione di interventi psicosociali riabilitativi integrati.