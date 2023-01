Anche a Larino lutto cittadino nel giorno dei funerali di Mariangela Iorio

LARINO. Dopo l'amministrazione di Morrone del Sannio, anche la Giunta Puchetti, con l'ordinanza del primo cittadino, ha proclamato il lutto cittadino in occasione dei funerali della 39enne Mariangela Iorio.

«Lo scorso 8 gennaio è venuta a mancare improvvisamente agli affetti dei suoi cari e dell’intera cittadinanza la dottoressa Mariangela Iorio. Visto il profondo dolore che il luttuoso evento ha suscitato nell’intera comunità; è opportuno e doveroso, interpretando il comune sentimento della popolazione, proclamare il lutto cittadino in segno di profondo rispetto e di partecipazione al dolore della famiglia della defunta, in concomitanza con la celebrazione dei funerali della dottoressa Mariangela Iorio.

La celebrazione delle esequie funebri si svolgerà il 14 gennaio, alle ore 15.30 presso la basilica concattedrale di San Pardo; si proclama il lutto cittadino in concomitanza con la celebrazione dei funerali, n segno di cordoglio per la sua prematura scomparsa, unendosi in tal modo al dolore dei familiari tutti e della comunità larinese. Disposta l’esposizione della bandiera a mezz’asta negli edifici comunali e in tutti gli uffici pubblici della città».

Il sindaco invita tutti i cittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali, culturali, produttive e i titolari di attività private di ogni genere a manifestare il proprio cordoglio nelle forme ritenute opportune, disponendo anche eventualmente la sospensione delle rispettive attività dalle ore 15.30 alle ore 16.30, con esclusione dei servizi indispensabili e obbligatori, durante il corso della cerimonia funebre.