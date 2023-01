Non ci sono più loculi liberi al cimitero, il Comune ne requisisce 24

TERMOLI. Procede la realizzazione dei nuovi loculi al cimitero, che potrebbero essere disponibili entro febbraio, ma l’emergenza torna a manifestarsi a Termoli e l’amministrazione è corsa ai ripari, perché non c’è più spazio per seppellire i defunti.

La disponibilità di loculi liberi pressi il cimitero comunale è terminata e di conseguenza si è reso necessario requisire, in via d'urgenza ed a titolo provvisorio e temporaneo 24 loculi cimiteriali già assegnati ma ad oggi non utilizzati.

Da qui nasce l’esigenza dell’ordinanza firmata oggi dal sindaco Francesco Roberti.

«Considerato che la temporanea carenza di loculi presso il Cimitero Comunale potrebbe causare disservizi relativi alla tumulazione delle salme. Il settore Lavori Pubblici ha attivato le procedure per la realizzazione di 80 nuovi loculi i cui lavori sono in fase di ultimazione; ravvisata la necessità di assicurare, senza soluzione di continuità, il servizio di tumulazione ed inumazione delle salme; la requisizione si rende necessaria per consentire una sistemazione confacente al decoro e al sacro rispetto per i defunti, a salvaguardia dell'igiene pubblica. L'eventuale utilizzo ha carattere provvisorio e temporaneo, per cui, appena superata l'attuale emergenza i loculi verranno restituiti ai legittimi concessionari;

Considerata la difficoltà di contemperare l'urgenza di provvedere alla requisizione dei loculi per procedere alle esequie del defunto e la comunicazione dell'assegnatario della procedura di requisizione in corso mediante la formalità dell'atto di notifica, che può rivelarsi intempestiva rispetto alle ragioni di estrema urgenza e necessità della requisizione stessa;

La pubblicazione del provvedimento che dispone la requisizione dei loculi, già assegnati ma non occupati, sul sito internet comunale e negli appositi spazi presso il Cimitero comunale, dà sufficienti garanzie di conoscenza a tutti i potenziali interessati della eventualità che il loculo assegnato in vita possa essere requisito per gravi ed urgenti esigenze temporanee».

Per questo c’è l’ordine di requisire, in via d'urgenza, ed a titolo provvisorio e temporaneo 3 loculi, individuati presso il Lotto 1 del Cimitero Comunale, e 21 loculi presso il Lotto 2, per un totale complessivo di n. 24 loculi.

La requisizione ha durata temporanea fino alla cessazione della fase di emergenza.

