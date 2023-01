Precari della sanità, la mappa delle riassunzioni

MOLISE. Precari Covid, un po’ a rate, per così dire, riassunta la gran parte dei 177 dipendenti scaduti a fine dicembre.

E’ quanto emerso dall’incontro di mercoledì scorso, dove all’Asrem si è tenuto l’incontro tra i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, le Rsu e la parte pubblica per discutere delle problematiche concernenti il personale precario.

Presenti all'incontro il direttore generale Oreste Florenzano, il direttore amministrativo Antonio Lastoria e il direttore della Gestione Risorse Umane, Loredana Paolozzi. In quella sede, il direttore generale ha evidenziato che al 31 dicembre 2022 erano in servizio 177 infermieri a tempo determinato, 16 dei quali sono stati assunti tramite concorso. Altri 14 sono stati assunti con la stabilizzazione ai sensi del Decreto Madia e attualmente sono in corso le procedure di stabilizzazione di 33 domande, di cui 23 sono infermieri con contratto a tempo determinato, scaduto il 31 dicembre.

Dei 177 dipendenti a tempo determinato i cui contratti sono scaduti lo scorso dicembre, 53 sono stati assunti. E dei 124 restanti, 85 sono stati prorogati.

Nella riunione è stata effettuata una disamina delle lunghe malattie e delle assenze per gravidanze, sono risultate 30 unità infermieristiche assenti dal servizio. L’azienda deve dare esecuzione a due progetti, per le Aree interne "Fortore" e "Matese", per i quali è possibile conferire incarichi della durata massima di un anno per 10 infermieri.

Coloro che andranno a sostituire gli infermieri assenti per lunghe malattie e gravidanze avranno un incarico pari all'assenza dei titolari, purché non abbiano raggiunto i complessivi 6 mesi a tempo determinato.

Scelte impostate ai principi di imparzialità, per procedere al conferimento dei nuovi incarichi, dopo lo stacco dei 20 giorni e la durata massima per singolo dipendente non superiore a 36 mesi.

Medesime soluzioni non possono però essere adottate per gli Oss i cui incarichi sono scaduti il 31 dicembre 2022 in quanto è vigente una graduatoria del concorso a tempo indeterminato concluso nel mese di ottobre 2022 e risultano essere stati assunti a un numero di Oss superiore del 30% rispetto a quelli che erano stati assunti a tempo indeterminato. La stabilizzazione non è stata prevista per tutte le figure.

Appena sarà validato dal collegio sindacale, si provvederà alla stabilizzazione delle altre figure, come previsto dal piano assunzioni. E gli incarichi saranno conferiti, in ordine di graduatoria, dopo lo stacco di 20 giorni.

La stabilizzazione avrà luogo con esito alla verifica del possesso dei requisiti da parte dei candidati. Successivamente verrà fatto un nuovo bando per la stabilizzazione in base all’emendamento della Legge di stabilità.

È opportuno attendere anche eventuali altre disposizioni sulla questione che potrebbero essere adottate con il Decreto milleproroghe.

Così, con l’assunzione delle responsabilità da parte dell’Asrem, si è scongiurato lo sciopero in corsia.