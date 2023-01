Il Tar su Toma e privati: «Prestazioni salvavita confermate ma sul 2023 ci vuole la firma»

CAMPOBASSO. Un Tar quasi salomonico quello che oggi ha deciso con le tre ordinanze sulle istanze cautelari promosse dai privati (Neuromed, Gemelli Spa e Villa Maria) rispetto alla questione degli extra budget.

Un braccio di ferro col commissario ad acta Donato Toma, che incide quotidianamente sui cittadini molisani, che hanno visto a rischio prestazioni, come visite specialistiche, già calendarizzate.

A seguito dell’esaurimento del budget di spesa approvato dalla Struttura Commissariale solo in prossimità della fine dell’anno 2022 con il Dca n. 35/2022, «Veniva di fatto preclusa l’erogazione di qualsiasi prestazione per il Sistema sanitario regionale e nazionale nella parte terminale dello scorso anno, con impatti gravemente pregiudizievoli sia sulle attività imprenditoriali che sulle garanzie per l’utenza», queste le ragioni spicciole dei ricorsi.

Il 13 dicembre scorso, un mese fa esatto, il presidente del Tar Molise dispose, fino al 31 dicembre 2022, la sospensione dell’efficacia degli atti impugnati nella parte in cui essi inibivano anche l’esecuzione delle prestazioni salvavita, di quelle di ricovero con classe di priorità “A” o superiore e di quelle di assistenza ai pazienti in terapia intensiva o bisognevoli di ricovero post-operatorio, ritenendo prevalente la considerazione dell’estrema gravità del pregiudizio che, in difetto della misura cautelare, si sarebbe inevitabilmente prodotto, nel pur breve arco temporale indicato (e ormai decorso), ai danni della continuità, privandola di un nucleo minimo di prestazioni sanitarie essenziali;

L’esame collegiale dell’istanza promossa dai privati, passaggio successivo a quello inaudita altera parte, ha confermato i termini del decreto cautelare monocratico, riguardo ai pregiudizi irreversibili che in assenza di un tempestivo intervento sarebbero stati arrecati al diritto alla salute nel suo nucleo irriducibile.

Tuttavia, sull’annualità 2023, sull’intendimento della Regione di precludere, agli erogatori che non sottoscrivano il contratto di budget per l’anno 2022, di operare in regime di proroga dei contratti in essere per il 2023, inibendo loro la possibilità di provvedere all’erogazione delle prestazioni sanitarie; la posizione espressa dai privati non risulta giuridicamente tutelabile, dal momento che la sottoscrizione di un accordo contrattuale con la Regione per l’acquisto delle prestazioni sanitarie è inderogabilmente prescritta in termini generali dalle norme vigenti.

Con specifico riferimento alla determinazione del budget relativo all’anno 2023, evidente la necessità di coordinare gli interessi degli operatori privati con la primaria esigenza del contenimento della spesa pubblica, specie in una Regione soggetta al piano di rientro nel settore sanitario.

La questione sarà poi trattata nel “merito” alla prima udienza pubblica di gennaio.