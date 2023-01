Laboratorio didattico innovativo alle Isole Tremiti

ISOLE TREMITI. Facendo seguito all’esperienza positiva legata alla gestione del patrimonio del maestro Lucio Dalla, posto in essere un progetto connesso al territorio delle splendide Isole Tremiti.

Il progetto, inizialmente proiettato all’anno 2024, nonostante i tempi esigui, potrebbe essere operativo a maggio 2023.

La Sintattica Set, particolarmente grata agli isolani per l’accoglienza ricevuta, ha progettato, con alcuni partner del settore, un Laboratorio didattico innovativo per i ragazzi delle classi terze e quarte della Scuola Secondaria Superiore.

I corsi, per 100 alunni, verranno eseguiti nelle ultime 2 settimane di maggio 2023.

La metodologia utilizzata sarà quella del Challenge Based Learning relativa alle esperienze outdoor attinenti al territorio, con particolare attenzione all’educazione alla bellezza, all’intelligenza emotiva, alla descrizione di storie del posto non convenzionali, all’applicazione di strategie che possano essere incidenti sulla fruibilità dei luoghi, alla determinazione di strategie per lo sviluppo e rigenerazione dei luoghi con percorsi di innovazione culturale ed economica.

La tecnologia a supporto del metodo. La sostenibilità come indirizzo principale del percorso formativo. La ricerca dell’innovazione in uno scenario di bellezza assoluto.

Gli studenti, in un clima competitivo, saranno divisi in gruppi in modo che possano offrire soluzioni ai temi trattati.

Una novità “sostenibile” per una sempre più marcata necessità volta alla valorizzazione di uno dei luoghi più belli del mondo.