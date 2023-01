Orari e attività innovativi: l'istituto comprensivo Brigida guarda al futuro

Open day all'istituto comprensivo Brigida: l'intervista al dirigente Francesco Paolo Marra

TERMOLI. Grande affluenza per l’Open day presso l’istituto comprensivo Brigida.

Dopo il successo lo scorso dicembre del primo Open day realizzato dalla scuola secondaria di primo grado; con l’avvento del nuovo anno è stata riproposta una seconda giornata di visita dell’istituto proprio per illustrare le particolarità, le peculiarità e l’offerta formativa che la scuola secondaria propone per il prossimo anno scolastico. Lo scorso dicembre fu proprio un successo, tanto che la giornata denominata: “Brigida in diretta” fu davvero un momento di condivisione tra nuovi e futuri studenti.

Nel pomeriggio di ieri tanta è stata la partecipazione e molti sono stati i laboratori organizzati, che hanno dato agli studenti la possibilità di conoscere le attività -anche extracurriculari- che l’istituto adotterà proprio per il prossimo anno scolastico.

Una collaborazione Importante, quella tra docenti - presenti nei vari laboratori - e gli studenti che si sono proposti di accompagnare i ragazzi con le loro famiglie per una visita completa dell’istituto. Le aule sono state adibite per l’occasione e trasformate in laboratori. Erano presenti i vari laboratori linguistici (con l’approfondimento della lingua inglese, francese e spagnola), poi quelli di scienze, matematica potenziata, robotica, cinema e lettura.

Un nutrito pubblico si è riversato anche nell’auditorium ad ascoltare l’orchestra della scuola; un gruppo di giovani studenti che hanno coltivato lo studio dello strumento musicale e tutti insieme sono riusciti a dare vita a delle brillanti performance musicali.

Abbiamo intervistato il dirigente Francesco Paolo Marra, che si è detto soddisfatto di questa seconda giornata di Open day e ci ha spiegato la particolarità del nuovo quadro orario che verrà adottato nel prossimo anno scolastico: “In collegio docenti e successivamente in consiglio d’istituto si è deciso di adottare un quadro orario modulare. Blocchi da cento minuti per raggiungere un duplice obiettivo: da un lato diminuire il numero delle materie presenti nella giornata scolastica e dall’altro lato alleggerire il carico di lavoro da svolgere a casa e anche il carico di libri da portare in classe. Oltretutto si ottengono dei moduli orari per poter accompagnare i nuovi alunni -nei primi mesi del prossimo anno- che verranno dedicati allo studio assistito e al tutorato dei docenti.”

L’istituto oltre all’offerta formativa classica, offrirà un percorso ad hoc per imparare a suonare uno strumento musicale. Si potrà scegliere tra quattro strumenti: pianoforte, chitarra, violino e flauto traverso. Gli studenti che sceglieranno questo indirizzo avranno trentatré ore aggiuntive, che consisteranno in due rientri pomeridiani da dedicare alla musica. Questa esperienza che si propone di far partecipare lo studente anche all’orchestra della scuola darà l’opportunità ai ragazzi di condividere e di crescere vivendo un’esperienza unica.

Ci sarà anche la possibilità di svolgere i laboratori opzionali: come l’approfondimento d’italiano, l’arte, la robotica, la matematica potenziata e la sperimentazione sportiva.

