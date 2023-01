Senza stipendi da mesi, la Regione potrà sostituirsi all'Atm

CAMPOBASSO. Giovedì 12 gennaio dalle ore 10 alle ore 12, presso la sede della Giunta Regionale del Molise, si è svolto un presidio a causa delle gravi difficoltà economiche in cui versano i dipendenti della società Atm SpA.

«Il presidio presso la Giunta regionale del Molise- spiegano le organizzazioni sindacali- ampiamente partecipato anche con lavoratori di altre sigle sindacali (seppur in orario di lavoro, ha superato le nostre previsioni) è servito a chiarire le posizioni delle organizzazioni sindacali reclamanti, incertezza in merito all’intervento sostitutivo, causa la poco trasparente modalità di informazione ed attuazione, la quale ha fatto sì che alcuni percepissero la mensilità di ottobre, mentre la maggioranza ne è rimasta priva, e la Regione, rappresentata dall’assessore trasporti, dottor Pallante, che ha confermato l’intento regionale di applicare la legge per sostituirsi alle ditte inadempienti nel pagamento della retribuzione, sia pure con qualche ritardo dovuto alla burocrazia.

Conseguentemente, nei tempi previsti, i dipendenti potranno, in futuro, chiedere alla Regione di sostituirsi all’ATM per il pagamento della retribuzione.

Ora, premesso che la questione del pagamento della retribuzione è solo la punta dell’iceberg di una incontrollata e pericolosa gestione del trasporto pubblico locale (molteplici sono le problematiche che affliggono il settore, come abbiamo sempre isolatamente denunciato, ci basta citare la questione dei riposi settimanali ridotti in base a delle sentenze che non sono state prese in considerazione nemmeno dalle associazioni datoriali nazionali e di cui la Regione ha delle responsabilità, se non altro per l’ignavia) e che la gara per l’aggiudicazione dei due lotti in gara, come impostata, non servirà a risolvere la montagna di problemi, prendiamo lo spunto per fornire alcune precisazioni, anche per errate notizie apparse su un quotidiano, probabilmente dovute ad un fraintendimento.

La scelta delle scriventi di affidarsi all’intervento sostitutivo della Regione risale all’anno 2014 (pertanto non crediamo che chi non conosceva nemmeno tale possibilità, esistente anche prima dell’attuale codice degli appalti, risalente al 2016, sia in grado di impartire lezioni; il DPR di attuazione risale al 2010) ed abbiamo prodotte le istanze, per conto dei lavoratori per quasi tutto il 2015, reiterate ancora nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, reiterate nell’anno 2021 e 2022, sempre con esito negativo; per questo motivo, non esistendo alternative, è diventato irrinunciabile il ricorso dei dipendenti alle aule giudiziarie, per ottenere quanto spettante; senza tali ricorsi, ricevere la retribuzione sarebbe stata pura utopia. Su tali ricorsi non siamo, volutamente, intervenuti, perché, oltre ad essere una scelta individuale, sarebbe stata una indebita ingerenza nel valutare le necessità di un lavoratore.

Quindi, è evidente la nostra inequivocabile convinzione di soluzione al problema ricorrendo alla possibilità offerta dal Codice degli Appalti. Sulle dichiarazioni della società ATM, nel comunicato stampa del 12/1/23, precisiamo che le determine della Giunta Regionale di ottobre e novembre 2022, per il pagamento a tutte le altre società del TPL, non potevano disporre alcun pagamento in favore dell’ATM, perché mancavano le fatture della società stessa (se non le ha inviate, la Regione non poteva fare nulla). Infine, contrariamente ad altri non abbiamo alcun filo diretto con l’assessore Pallante, perché preferiamo un confronto leale e trasparente, sia pure con differenti vedute, in una riunione ufficiale. Tale metodo dovrebbe incontrare il favore dello stesso assessore, il quale, al termine del presidio, ha confermato, a breve, un incontro ufficiale».