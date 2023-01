Eolico Offshore Molise, le osservazioni della Casa dei Diritti

TERMOLI. La Casa dei Diritti delle persone ha consegnato nei termini previsti le osservazioni al progetto “Eolico Offshore Molise”.

La presidente dell’associazione, on. Laura Venittelli, per illustrare i contenuti del documento inoltrato alla Capitaneria di Porto di Termoli, assieme al costituendo comitato civico, ha convocato una conferenza stampa per illustrare i motivi della propria opposizione al progetto.

Nell’occasione, saranno esplicitate le ragioni che hanno portato la Casa dei Diritti a questa nuova iniziativa, che vuole allargare la base del dissenso rispetto a un insediamento che reca molti rischi per settori strategici come pesca e turismo nel Molise costiero.