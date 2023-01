Ricoveri ospedalieri e anziani, Magnocavallo: «In Molise da anni ci sono le Udi»

TERMOLI. Non è passato inosservato l'intervento con la sigla Fadoi ha messo in rilievo i numeri della sanità ospedaliera molisana riferita ai giorni di degenza media degli anziani.

In merito, la presidente dell'ordine interprovinciale di Campobasso-Isernia degli infermieri, Mariacristina Magnocavallo, precisa che in Molise dal 3 marzo 2017 in occasione della riconversione delle strutture di Larino e Venafro in ospedali di comunità, nascono al loro interno le unità a gestione infermieristica con 20 posti letto ciascuna, gestiti da personale infermieristico e un medico afferente al distretto con la collaborazione di alcuni medici di medicina generale.

«Tali realtà sono state ampiamente pubblicizzate attraverso materiale informativo e incontri sia con i medici di medicina generale sia con i medici ospedalieri.

L'obiettivo è proprio quello di accogliere pazienti stabilizzati clinicamente oltre a condizioni anche di carattere sociale. Si precisa che tali realtà avviate in via sperimentale sono state anche premiate durante il congresso itinerante della federazione nazionale degli infermieri tenutosi a Campobasso il 24 marzo 2022.

Sono realtà sempre più richieste grazie all'impegno professionale che il personale tutto, infermieri, medici, Oss, dedicano quotidianamente ai pazienti non facilmente gestibili a domicilio dopo la fase acuta della malattia.

Dopo la ripresa i pazienti seguono percorsi differenti a seconda le necessità o al proprio domicilio o presso strutture dedicate in base alle scelte dei familiari oppure vengono attivati percorsi domiciliari con la giusta autorizzazione delle direttive di distretto».