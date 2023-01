In Molise "sicuri con la neve": prevenire gli incidenti in montagna

MOLISE. Nell’ambito dei suoi compiti istituzionali, ed in linea con il progetto “Sicuri in Montagna”, il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (Cnsas) ha organizzato, presso la sala della biglietteria del comprensorio sciistico di Campitello Matese, gentilmente messa a disposizione dal Comune di San Massimo, la giornata nazionale “Sicuri con la neve”, in collaborazione con il Club Alpino Italiano, allo scopo di promuovere la sensibilizzazione verso la prevenzione degli incidenti in ambiente montano.

L’iniziativa è stata rivolta a tutti i fruitori della montagna ma anche a tutte le istituzioni ed organizzazioni che sono coinvolte nel pubblico soccorso e nella gestione di eventi critici come le slavine.

Durante la manifestazione i responsabili del Cnsas hanno affrontato temi di prevenzione e sicurezza in ambiente montano esponendo anche su protocolli di monitoraggio, prevenzione e metodologie di soccorso in eventi valanghivi.

I tecnici del Cnsas hanno poi mostrato i dispositivi di sicurezza per le procedure di autosoccorso in valanga, sonda, pala ed ARTVa (Apparecchio per la Ricerca Travolti in Valanga), descritto il loro corretto utilizzo e illustrato tecniche di disseppellimento di persone travolte.

Infine è stata effettuata una dimostrazione di ricerca di persone travolte mediante una unità cinofila da ricerca in valanga del Cnsas Molise.

