Un battesimo speciale, la testimonianza di Rosanna sull'amore salvifico di Gesù

La testimonianza della sorella Rosanna

TERMOLI. Una storia emblematica quella di Rosanna, una infermiera del 118 di Termoli, che negli ultimi 3 anni ha dovuto affrontare sfide probanti, personali e collettive, che ha abbracciato il Signore, l'amore salvifico di Gesù. Emozionante la sua testimonianza pubblica, avvenuta da "sorella", ieri pomeriggio alla Chiesa Evangelica di Termoli.

Un percorso che si è compiuto scendendo nelle acque battesimali per ricevere il battesimo, condiviso col marito, i figli e la comunità Evangelica locale. Un evento unico e allo stesso tempo speciale, che abbiamo seguito.





Prima la pandemia, che l'ha vista in prima linea, come operatrice sanitaria, quindi il contagio che non l'ha risparmiata, per fortuna senza coinvolgere l'amato nucleo familiare, quindi una battaglia ancora più infida, quella contro un carcinoma, che le aveva minato anche la voce, scoperto dopo essere uscita dal Covid.

Pagine di vita personali che sono state affrontate scoprendo l'amore per Gesù, da qui la scelta del Battesimo.