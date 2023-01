Si trasferisce in Brianza e arriva al Festival di Sanremo, la scommessa vincente di Pasquy

TERMOLI. Ultimi anni che hanno comportato scelte particolari, come quella di trasferirsi al Nord, per rimettersi in gioco. Decisione che ora, a conti fatti, è stata vincente.

Una chicca, un particolare, un tocco magico e Pasquy Altieri trasforma le “sue” donne.

Le veste, le rende ancora più belle pronte a sfoggiare la loro grazia, audacia, la loro sensualità nelle varie occasioni e cerimonie alle quali partecipano.

È un'arte quella di Pasquy che sa leggere nelle anime di chi a lei chiede una consulenza e riesce poi a cucire addosso l'abito giusto per loro.

E lo fa da sempre. Anche quando era a Termoli con il suo atelier “Blu Jaelle”, dove si è fatta conoscere, si è fatta strada e le ossa per arrivare dove è ora, a Monza, a due passi dalle passerelle di Milano e dal tappeto rosso del cinema di Venezia.

E in entrambe le città lei c’era. Con il suo tocco. Con il suo dono.

E con il suo marchio italianissimo. Perché Pasquy è italiana e non ha nulla di cui invidiare a stilisti affermati nel mondo.

“Altieri” è la sua garanzia, quella che qualche giornalista ha pensato fosse una stilista già affermata.

“Ricordo che un’attrice che ho vestito per il festival di Venezia mi chiamò emozionatissima dicendomi che la stampa le aveva chiesto quale casa di moda l’avesse vestita. E, invece ero io. Una gioia immensa per me”.

E il suo volto, le sue mani, i suoi abiti varcheranno la kermesse canora più amata dagli italiani, dal 6 all’11 febbraio. Il festival di Sanremo.

Pasquy sarà la stilista e consulente d’immagine della speaker di Radio Potenza centrale, Barbara Truzzi e, insieme a lei la giornalista indosserà anche dei preziosi gioielli della gemmologa Miriam Meldolesi.

Solo qualche giorno fa, sulla sua pagina Facebook, sia l’Altieri che la Truzzi avevano svelato questa collaborazione.

“Con grande onore sarò la stilista e consulente d’immagine della fantastica conduttrice radiotelevisiva Barbara Truzzi, per il festival più amato dagli italiani. A voi l’immaginazione! Seguitemi.

Grazie per esserti affidata a me e alla mia creatività”.

5 prime serate in cui la Truzzi sarà la donna ideale secondo l’occhio attento di Pasquy.

Sensuale, sexy, determinata, audace ma mai volgare.

E allo stesso tempo si collegheranno con la speaker per dare i voti dei look ai cantanti in gara.

Un lavoro a tutto tondo che nasce dalla passione che ha sempre contraddistinto l’Altieri.

Che ora sogna la Cina e le sue passerelle.

“Era tutto pronto- ci racconta- ero stata scelta per portare il mio estro e la mia creatività in Cina. Ero lì con altri stilisti ma ci fecero ripartire di notte. Età scoppiata la pandemia e dopo 10 giorni anche in Italia ci chiusero. È stato un peccato ma io non mollo, so che ci saranno ancora tante cose da fare”.

Soddisfatta la Truzzi che non vede l’ora di indossare quanto realizzato per lei.

“Due giorni incredibili, con due artiste straordinarie: la gemmologa Miriam Meldolesi e la stilista Pasquy Altieri, consulenti d’immagine, che hanno realizzato per me gioielli e abiti su misura, pezzi unici, cogliendo in pieno la mia personalità un po' gitana e un po' leonessa! Grazie ragazze, siete le mie ali …voleremo insieme fino a…”.

Non ci resta che attendere e seguire sul canale 80 del digitale terrestre dove si può ascoltare e vedere radio Potenza ma soprattutto gli abiti della stilista Pasquy Altieri.

Galleria fotografica