Ospedali sguarniti in Molise, Asrem cerca 25 medici stranieri

CAMPOBASSO. La grave carenza di personale medico specializzato in Medicina e chirurgia di accettazione e urgenza e la mancata presentazione di candidati a precedenti concorsi e avvisi, ha indotto l'Azienda sanitaria regionale del Molise (Asrem) a fare ricorso a personale straniero attraverso un avviso per l'assunzione a tempo determinato fino al 31 dicembre 2023.

Tutto questo, si legge nel documento a firma del direttore generale Asrem, Oreste Florenzano, in attesa degli esiti del nuovo avviso pubblico per soli titoli e del concorso per titoli ed esami finalizzato all'assunzione a tempo indeterminato di 25 medici specializzati. (Ansa)