Al Majorana un sistema di Intelligenza Artificiale fa danzare i droni

TERMOLI. Lo scorso sabato 14 gennaio i visitatori, in occasione dell’open day dell’Istituto Majorana, hanno potuto assistere ad uno spettacolo davvero inusuale. È stato sviluppato infatti un sistema di intelligenza artificiale che ha la funzione di pilotare un gruppo di droni facendoli volare in sincronia con una base musicale, creando una coreografia suggestiva in assoluta sicurezza, considerando che il peso di questi particolari robot fluttuanti nell’aria è di soli 80 grammi.

Il software necessario è stato creato e sviluppato all’ interno della scuola, che non da oggi sta puntando sul tema dell’intelligenza artificiale, indicata da tutti gli esperti come tecnologia trainante nei prossimi anni, parlando apertamente ormai di quarta rivoluzione industriale. Infine il sistema è stato testato dagli stessi studenti, immaginiamo con grande divertimento. In considerazione del grande interesse riscontrato, la dimostrazione sarà replicata in occasione dell’open day del 21 gennaio, dalle ore 15 alle ore 19.