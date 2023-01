Castello Svevo: verso la modifica del regolamento per il suo utilizzo

TERMOLI. Simbolo della città (al pari della Cattedrale e del borgo antico), il Castello svevo da sempre è una delle location più ambite. Di recente è stato anche sottoposto a un restauro. In discussione, nella prima commissione, da alcune sedute, è il regolamento per la concessione in comodato d'uso del Castello Svevo.

Una procedura che ha visto confrontarsi i componenti di maggioranza e opposizione, sia nel merito che nella forma dello stesso regolamento. Al momento, il lavoro è basato sulla revisione di un vecchio regolamento che venne deliberato in Consiglio comunale nel 2009 e nel cui testo si fa riferimento anche a locali in uso nella scuola Principe di Piemonte.

Tuttavia, proprio durante questo excursus è emersa la necessità di mettere mano al dettato regolamentare complessivo, con una ricognizione che permetta un quadro più puntuale.