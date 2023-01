Finita un'attesa lunghissima, l'istituto Alberghiero ha finalmente una palestra

Inaugurazione della palestra all'Alberghiero: intervista alla dirigente Maria Chimisso

TERMOLI. Quasi 15 anni di attesa per avere una palestra indoor, oltre ai campi già disponibili all’esterno.

Traguardo raggiunto stamani all’istituto alberghiero Federico di Svevia, dove intorno alle 10.15 c’è stata l’inaugurazione dello spazio dedicato alle attività motorie dell’Istituto alberghiero ‘Federico di Svevia’ di Termoli.

Lavori costati 355mila euro, finanziati col Pnrr da parte della Provincia di Campobasso, che ha provveduto alla sistemazione del seminterrato della nuova ala dell’edificio scolastico di via Foce dell’Angelo nella città adriatica.





Al taglio del nastro presente il presidente della Provincia di Campobasso, Francesco Roberti, insieme alla struttura tecnica dell’ente di Palazzo Magno che si è occupata dell’intervento, delegazione accolta dalla dirigente scolastica Maria Chimisso, da insegnanti e allievi, che hanno anche dato un saggio delle loro abilità.

Tappeti e attrezzature per tennis-tavolo, in un ambiente confortevole, come ha sottolineato anche il provveditore provinciale di Campobasso, Marialuisa Forte.





Un’occasione in cui sono stati annunciati anche altri importanti interventi sull’edificio tra i più frequentati della provincia.

