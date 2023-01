Aiuti alle vittime di estorsioni e racket, discussione in rete

LARINO. Sos impresa, sezione Aiga Termoli-Larino e Asec-Confesercenti a confronto sui temi della legalità nell'evento formativo riconosciuto dall'Ordine degli avvocati di Larino. «Racket, usura e procedure di accesso ai benefici di legge per le vittime». L’incontro è stato ospitato sulla piattaforma Zoom. L’iniziativa è stata organizzata in occasione del 32esimo anniversario della pubblicazione sul Giornale di Sicilia della lettera di Libero Grassi, di denuncia pubblica dei suoi estorsori. Il convegno è stato seguito da circa 100 penalisti dei Fori locali e di tutta Italia, con l'ottimo contributo dell’Aiga, (Associazione Italiana Giovani Avvocati) in particolare della sua presidente della sezione di Termoli-Larino Clementina Vitale e del presidente nazionale Francesco Paolo Perchiunno.

Gli argomenti trattati sono stati introdotti dalla moderatrice nonché vice presidente di Sos Impresa Molise, Augusta Di Giorgi, funzionario della Polizia di Stato in quiescenza e ha visto la partecipazione, con accuratissima illustrazione degli argomenti trattati, del procuratore capo della Repubblica di Larino Elvira Antonelli e di relatori, massimi rappresentanti delle più attive associazioni antimafia, tra cui il presidente nazionale di Sos Impresa, Luigi Cuomo, il Fondatore della prima Rete per la Legalità, già componente della Commissione nazionale antimafia, Lorenzo Diana, il dirigente dell’ufficio legale di Sos Impresa, Alessandro Motta, infine del presidente del Consiglio dell’Ordine frentano, Oreste Campopiano. Il convegno nell'ambito delle attività deliberate dell'associazione Sos Impresa Molise è stato condiviso dai suoi componenti e dalla Confesercenti di Campobasso. Gli avvocati Augusta Di Giorgi e Clementina Vitale hanno ringraziato tutti gli invitati per il contributo e per la buona riuscita dell'evento ed i partecipanti per l'adesione e la costante attenzione.