Come intervenire sulle emergenze pediatriche, genitori a lezione

TERMOLI. Notevole partecipazione a Termoli, nella parrocchia San Francesco d’Assisi, per il corso gratuito di “Disostruzione delle vie aeree in età Pediatrica”. “Chi salva la vita a un bambino, salva il mondo intero”. Era questo il motto della giornata, realizzata con la collaborazione delle associazioni Odv Società Nazionale di Salvamento, Salvamento Agency e la Odv Associazione Nazionale Vigili del Fuoco Volontari, tra le varie iniziative mirate alla prevenzione delle malattie Cardiovascolari, nonché alla maggiore sensibilità e diffusione sul territorio della cultura del primo Soccorso alle manovre di disostruzione pediatriche. Nel primo soccorso le manovre di disostruzione pediatriche sono quelle manovre atte alla Liberazione delle vie aeree di un bambino da un corpo estraneo. L’ostruzione avviene quando, al momento dell’inalazione dell’oggetto nelle vie aeree, esso entra nella trachea anziché procedere normalmente per l’esofago.

Sono manovre salvavita in quanto i bambini con trachea ostruita, se non aiutati, possono andare incontro ad anossia e quindi subire conseguenze gravissime, tra cui la morte; la diffusione di tali manovre dovrebbe quindi essere capillare, soprattutto tra le persone che lavorano a contatto con i bambini. Spesso questi tragici eventi avvengo in presenza di testimoni, che molte volte si limitano ad allertare il soccorso medico d’emergenza. Tre gli obiettivi: educazione e sensibilizzazione rivolta alla prevenzione e alla sicurezza, formazione degli insegnanti e genitori alle manovre di primo soccorso per garantire ai soccorsi tempestivi ad una vittima e riduzione della mortalità e dei rischi di danni permanenti dovuti ad una tardiva assistenza sanitaria. Il programma del corso viene concertato con gli amministratori e gli enti locali. La sessione di addestramento teorico-pratica viene svolta con la partecipazione diretta degli istruttori della Salvamento Agency.

Prima di proporre il corso, viene organizzato un incontro coordinamento con l’amministrazione locale con lo scopo di: approfondire singole tematiche; compiere un percorso valutativo; dare spazio di presentazione; coinvolgere associazioni. Il coinvolgimento a larga scala riguarda insegnanti, baby sitter, genitori, nonni dei bambini, forze dell’ordine.