Pescatori di rifiuti per ripulire il mare, si parte

TERMOLI. Da ieri è operativo il progetto Sea Cleaners, quello che vede i pescherecci incentivati e autorizzati a riportare i rifiuti a terra. Una svolta, sotto diversi profili. Progetto che già venne presentato in passato, e che ora decolla finalmente, finanziato da fondi europei in seguito all’avviso pubblico della Regione: “Promuovere la pesca sostenibile sotto il profilo ambientale, efficiente in termini di risorse, innovativa, competitiva e basata sulle conoscenze, protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi marini e dei regimi di compensazione nell’ambito di attività di pesca sostenibili”. Obiettivo di questa procedura è quello di descrivere ed elencare le azioni che verranno poste in essere nel Porto di Termoli, ai fini della gestione dei rifiuti raccolti in mare.

I rifiuti vengono conferiti all’impresa Energia Pulita, ditta regolarmente iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali; questa svolge il servizio di gestione degli attrezzi da pesca e rifiuti raccolti in mare dai pescatori. Il progetto ha già supportato delle attività di miglioramento dell’area portuale di primo deposito, al fine di aumentarne la capacità di raccolta in termini di tipologia dei rifiuti raccolti in mare. Il Produttore dei rifiuti raccolti in mare è identificato essere l’Istituto Zooprofilattico di Teramo, quale gestore dell’area di primo deposito. In quanto tale, Izsam risulterà intestatario dei registri di carico e scarico dei rifiuti marini, e vigilerà sul corretto operato, inteso come ritiro cadenzato dei rifiuti depositati della ditta Energia Pulita

Nelle acque portuali verrà installato un sistema di raccolta automatico (Collec’Thor) progettato per intercettare e raccogliere rifiuti galleggianti (plastiche, cicche di sigaretta, barattoli, carte) il controllo di questo attrezzo sarà affidato gli operatori della piccola pesca. Agli stessi operatori è affidata la organizzazione delle attività di pulizia dei tratti di acque portuali soggette al ristagno dei rifiuti. In banchina verranno posizionati 6 mastelli da 120 litri che serviranno per il recupero dei rifiuti portuali; una volta riempiti dagli operatori della piccola pesca, il contenuto dei mastelli verrà quanto prima, accentrato nell’area portuale di primo deposito, dall’operatore dell’Associazione Armatori Pesca del Molise. Anche questa tipologia di rifiuti verrà conferita alla ditta incaricata.