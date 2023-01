Sindaco faccia qualcosa per questo posto

Il degrado nella zona dell'ex Nautico

TERMOLI. Ci sono luoghi della città che non passano inosservati, come i giardini dell’ex istituto Nautico in viale Trieste.

Una zona purtroppo soggetta da tempo al degrado, dove l’inciviltà si manifesta sotto diverse forme e che è sotto gli occhi di tanti, sia coloro che abitano o vi si recano quotidianamente, oppure chi è di transito, turisti compresi, vista la posizione frontaliera alla stazione e sul cammino per il Terminal bus.

In questo video l’esortazione a sottrarre la zona dall’incuria e restituirla al meritato decoro urbano.