Linea demaniale a Rio Vivo, in Cassazione ricorso vincente del Comune

TERMOLI. Questione demaniale di Rio Vivo ancora all’attenzione dei giudici della Corte di Cassazione, che con un pronunciamento più “ampio”, rispetto al caso della residente diffuso ieri, ha visto annullare la sentenza di Appello del luglio 2021 impugnata dall’amministrazione comunale di Termoli.

L’amministrazione aveva chiamato in giudizio Ministero dell’Economia e delle Finanze oltre che l’Agenzia del Demanio – per sentir dichiarare l’insussistenza dei requisiti di demanialità marittima, pretesa nel litorale Sud.

La Cassazione ha annullato, dunque, la pronuncia di Appello del 2021, che confermava quella di primo grado del 2013, rimandando alla stessa Corte l’onere di verificare l’esatta situazione, ma i giudici di Appello dovranno uniformarsi al principio di diritto, secondo cui: ai sensi del comma 2-bis dell’art. 6 del d.l. n. 80 del 2004, n. 80, aggiunto dalla legge di conversione n. 140 del 2004, come da ultimo modificato dall’art. 1, comma 907, della legge n. 205 del 2017, la fascia demaniale marittima compresa nel territorio dei comuni di Campomarino, Termoli e San Salvo è delimitata, con effetti retroattivi, secondo la linea di demarcazione definita sulla base delle risultanze catastali alla data di entrata in vigore della stessa legge di conversione, con la conseguenza che detta norma riveste efficacia di provvedimento di carattere costitutivo implicante la cessazione della demanialità marittima, individuando retroattivamente la linea di demarcazione del demanio, sicché il nuovo regime dei beni deve intendersi acquisito sin dal momento dell’iscrizione in catasto, a far tempo dalla formazione del nuovo catasto edilizio urbano disciplinato dal R. d. l. 13 aprile 1939, n. 652 e tenendo conto delle eventuali intervenute variazioni della consistenza immobiliare annotate negli atti catastali e risultanti alla data di entrata in vigore della legge n. 140 del 2004.

«Non rileva in senso opposto la delega che la medesima norma conferiva all’Agenzia del demanio per l’attuazione in via amministrativa della ridefinizione della linea di demarcazione, consistendo tale attuazione unicamente in un procedimento di delimitazione avente funzione di mero accertamento dei confini del demanio marittimo rispetto alle proprietà private, con esclusione di ogni potere discrezionale della pubblica amministrazione», l'estratto della sentenza.