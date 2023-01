«Mia moglie aveva la meningite, è stata salvata dai medici del San Timoteo»

TERMOLI. Casi gravi di meningite batterica hanno causato dei decessi, così non è avvenuto a Termoli, fortunatamente, dove una donna di 58 anni, che stava male da alcuni giorni, martedì della scorsa settimana è stata portata dal 118 Molise al Pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo, con apparenti sintomi influenzali e comunque in condizioni molto gravi, ma non era la cosiddetta “australiana”, era proprio meningite batterica.

I familiari della donna, tuttora ricoverata al San Timoteo, hanno voluto mettere in evidenza la capacità di diagnosi repentina, che attraverso terapie mirate ed efficaci ha permesso di salvare la vita alla signora.

«Vogliamo ringraziare il medico del San Timoteo Riccardo D’Uva per la capacità che ha avuto di individuare questo problema, intuizione che ha salvato la vita alla nostra cara. Era arrivata in condizioni disperate, con la prospettiva di un trasferimento all’istituto Spallanzani, dando poche speranze di uscirne. Ma proprio grazie al medico D’Uva ora è uscita dal tunnel, anche se resta ricoverata per completare il ciclo di profilassi sanitaria. Ce l’ha riportata in vita. Lo scorso 10 gennaio, all’arrivo del 118, sembrava non ci fosse nulla da fare. Ma la Tac eseguita sulla donna e in meno di mezz’ora è stata applicata la terapia corretta e sono già tre giorni che mangia da sola. È giusto che si sappia questo caso di buona sanità».